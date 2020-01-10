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      На засіданні у справі Антоненка відбулися сутички з прихильниками Шарія: відео

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      Справа Андрія Антоненка / 24 канал

      Апеляційний суд Києва не відпустив з-під варти музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У залі суду відбулися сутички.

      У момент, коли судді пішли до нарадчої кімнати, у коридорі відбулися сутички між активістами та "шаріївцями". Про це повідомила журналістка 24 каналу.

      Читайте також: Вбивство Шеремета: підозрюваного Антоненка залишили в СІЗО

      За словами кореспондентки, поліція захищала прихильників Анатолія Шарія, а активісти вимагали у поліції перевірити їхні документи. Також вони стверджували, що у "шаріївців" є ножі.

      Дивіться відео сутичок:

       

      Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

      шеремет підозрювані антоненко
      Запобіжні заходи фігурантам справи про вбивство Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

       

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster
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