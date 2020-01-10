На засіданні у справі Антоненка відбулися сутички з прихильниками Шарія: відео
Апеляційний суд Києва не відпустив з-під варти музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У залі суду відбулися сутички.
У момент, коли судді пішли до нарадчої кімнати, у коридорі відбулися сутички між активістами та "шаріївцями". Про це повідомила журналістка 24 каналу.
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За словами кореспондентки, поліція захищала прихильників Анатолія Шарія, а активісти вимагали у поліції перевірити їхні документи. Також вони стверджували, що у "шаріївців" є ножі.
Дивіться відео сутичок:
Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
Запобіжні заходи фігурантам справи про вбивство Шеремета / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: