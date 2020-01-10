На засіданні у справі Антоненка відбулися сутички з прихильниками Шарія: відео

Апеляційний суд Києва не відпустив з-під варти музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У залі суду відбулися сутички.

У момент, коли судді пішли до нарадчої кімнати, у коридорі відбулися сутички між активістами та "шаріївцями". Про це повідомила журналістка 24 каналу.

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За словами кореспондентки, поліція захищала прихильників Анатолія Шарія, а активісти вимагали у поліції перевірити їхні документи. Також вони стверджували, що у "шаріївців" є ножі.

Дивіться відео сутичок:

Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета



Запобіжні заходи фігурантам справи про вбивство Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: