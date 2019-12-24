14:40
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Провокаторка – у залі: у суді за справою Кузьменко знову було неспокійно – відео

      101
      Соратниця Шарія Антоніна Бєлогазова / Фото з відкритих джерел

      24 грудня в Апеляційному суді розглядають апеляційну скаргу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Під час слухань активісти влаштували "теплий" прийом представниці партії скандального журналіста Анатолія Шарія – Антоніні Бєлоглазовій. Цікаво, що остання перебувала там як журналістка.

      Відео інциденту опублікував проросійський ресурс "Вести". На кадрах видно, як активісти накинулися на Бєлоглазову, називаючи її провокаторкою. Також дехто називає жінку "твариною".

      Важливо! Суд залишив Антоненка під вартою: апеляцію адвокатів відхилено

      У підсумку активісти спробували вивести так звану журналістку з зали та навіть покликали поліцію. Проте силу ніхто до неї не застосовував і вона далі продовжила слідкувати за слухання справи Кузьменко.

      Цілком, імовірно, що таку реакцію спровокувала приналежність Бєлоглазвої до партії Шарія. Адже останній уже не раз відзначався неоднозначними висловами як у бік українців, так і України загалом.

      До слова, Бєлогазова йшла третім номером у списку партії Шарія на нещодавніх парламентських виборах.

      Журналістці Шарія влаштували "теплий" прийом під час слухання справи Кузьменко: відео 

      До слова, попереднє слухання апеляції за справою Юлії Кузьменко так і не відбулося. Крім того, у залі суду спалахнули сутички між нацгвардійцями та активістами. Річ утім, що Кузьменко не хотіла полишати залу, поки не розглянуть її апеляцію, а нацгвардійці, відповідно до закону, мали з суду доправити її в СІЗО.

      Коротко про справу Шеремета:

      • Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
      • Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.
      • 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

      Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
      сьогодні
      15312
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Юлія Кузьменко Апеляційний суд Києва Анатолій Шарій Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:28 Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 63
      сьогодні , 13:00 Какие риски ждут украинскую экономику в 2020 году
      Сергій Фурса 587
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1056
      сьогодні , 12:00 Скільки українці сплачують на утримання держави
      Ціна держави 813
      сьогодні , 08:40 США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC
      Світові Медіа 778
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук