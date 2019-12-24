Провокаторка – у залі: у суді за справою Кузьменко знову було неспокійно – відео

24 грудня в Апеляційному суді розглядають апеляційну скаргу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Під час слухань активісти влаштували "теплий" прийом представниці партії скандального журналіста Анатолія Шарія – Антоніні Бєлоглазовій. Цікаво, що остання перебувала там як журналістка.

Відео інциденту опублікував проросійський ресурс "Вести". На кадрах видно, як активісти накинулися на Бєлоглазову, називаючи її провокаторкою. Також дехто називає жінку "твариною".

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У підсумку активісти спробували вивести так звану журналістку з зали та навіть покликали поліцію. Проте силу ніхто до неї не застосовував і вона далі продовжила слідкувати за слухання справи Кузьменко.

Цілком, імовірно, що таку реакцію спровокувала приналежність Бєлоглазвої до партії Шарія. Адже останній уже не раз відзначався неоднозначними висловами як у бік українців, так і України загалом.

До слова, Бєлогазова йшла третім номером у списку партії Шарія на нещодавніх парламентських виборах.

Журналістці Шарія влаштували "теплий" прийом під час слухання справи Кузьменко: відео

До слова, попереднє слухання апеляції за справою Юлії Кузьменко так і не відбулося. Крім того, у залі суду спалахнули сутички між нацгвардійцями та активістами. Річ утім, що Кузьменко не хотіла полишати залу, поки не розглянуть її апеляцію, а нацгвардійці, відповідно до закону, мали з суду доправити її в СІЗО.

Коротко про справу Шеремета:

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.

Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео