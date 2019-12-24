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      Провокатор – в зале: в суде по делу Кузьменко снова было неспокойно – видео

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      Соратница Шария Антонина Белогазова / Фото из открытых источников

      24 декабря в Апелляционном суде рассматривают апелляционную жалобу Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета. Во время слушаний активисты устроили "теплый" прием представительнице партии скандального журналиста Анатолия Шария - Антонине Белоглазовой. Интересно, что последняя находилась там как журналистка.

      Видео инцидента опубликовал пророссийский ресурс "Вести". На кадрах видно, как активисты набросились на Белоглазову, называя ее провокатором. Также некоторые называют женщину "животным".

      Важно! Суд оставил Антоненко под стражей: апелляция адвокатов отклонена

      В итоге активисты попытались вывести так называемую журналистку из зала и даже позвали полицию. Однако силу никто к ней не применял и она дальше продолжила следить за слушанием дела Кузьменко.

      Вполне, возможно, что такую ​​реакцию спровоцировала принадлежность Белоглазвой к партии Шария. Ведь последний уже не раз отмечался неоднозначными высказываниями как в сторону украинцев, так и Украины в целом.

      К слову, Белогазова шла третьим номером в списке партии Шария на недавних парламентских выборах.

      Журналистке Шария устроили "теплый" прием во время слушания дела Кузьменко: видео

      К слову, предварительное слушание апелляции по делу Юлии Кузьменко так и не произошло. Кроме того, в зале суда вспыхнули столкновения между нацгвардийцами и активистами. Дело в том, что Кузьменко не хотела покидать зал, пока не рассмотрят ее апелляцию, а нацгвардийцы, согласно закону, должны были из суда доставить ее в СИЗО.

      Коротко о деле Шеремета:

      • Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.
      • Основная версия правоохранителей Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая вроде бы фотографировала камеры наблюдения у дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.
      • 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения. Яне Дугарь – круглосуточный домашний арест, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко – содержание под стражей. Срок действия меры пресечения пройдет 8 февраля 2020 года.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Апелляционний суд Киева Анатолий Шарий Журналисты Юлия Кузьменко
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