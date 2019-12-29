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      Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на поплічників Шарія

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      Підозрюваного у нападі на журналістів Шарія відправили під нічний домашній арешт / vgolos.com.ua

      Після засідання суду у справі Юлії Кузьменко, яке відбулося у вівторок, 24 грудня, троє журналістів поскарижилися, що на них буцімто напали. Пізніше поліція встановила особу імовірного нападника, а у суботу, 28 грудня, йому обрали запобіжний захід.

      Фігурант справи перебкуватиме під нічним домашнім арештом, повідомляє поліція.

      До слова: Поліція відкрила справу через можливі погрози журналістам на суді по Кузьменко

      Імовірним нападником виявився 29-річний мешканець Київської області. Раніше ним вже цікавилися правоохоронці через те, що він з ножем напав на киянина.

      Його обвинувачують одразу за трьома статтями про хуліганство, перешкоджання законній журналістській діяльності та погрозі або насильстві щодо журналістів.

      Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує до п'яти років за ґратами.

      Що відомо про можливі погрози журналістам на суді

      Під час слухань активісти влаштували "теплий" прийом представникам партії скандального журналіста Анатолія Шарія – Антоніні Бєлоглазовій і Володимиру Александровичу, які перебували там як журналісти.

      Активісти спробували вивести Бєлоглазову з зали та навіть покликали поліцію. Проте, як помітно на відео, силу ніхто до неї не застосовував і вона далі продовжила стежити за слуханням справи Кузьменко.

      Згодом відбувся ще один інцидент, щоправда вже за участю ще одного так званого "журналіста" Володимира Александровича. Активісти зловили його під будівлею суду та звинуватили у брехні.

      Також представника Шарія намагалися облити сечею. Опісля між ними відбулося спілкування, і на кадрах, які ширяться мережею, видно, що Александровича все ж трохи облили.

      Так само на погрози своїй журналістці поскаржилося видання "Страна". Активісти буцімто сказали Юлії Корзун, що на виході "вже розбираються", а її саму там дуже чекають.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Медіа Журналісти
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