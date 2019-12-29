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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на приспешников Шария

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      Подозреваемого в нападении на журналистов Шария отправили под ночной домашний арест / vgolos.com.ua

      После заседания суда по делу Юлии Кузьменко, которое состоялось во вторник, 24 декабря, трое журналистов пожаловались, что на них якобы напали. Позже полиция установила личность вероятного нападающего, а в субботу, 28 декабря, ему была избрана мера пресечения.

      Фигурант дела будет находится под ночным домашним арестом, сообщает полиция.

      К слову: Полиция открыла дело из-за возможных угроз журналистам на суде по Кузьменко

      Вероятным нападавшим оказался 29-летний житель Киевской области. Ранее им уже интересовались правоохранительные органы из-за того, что он с ножом напал на киевлянина.

      Его обвиняют сразу по трем статьям: о хулиганстве, препятствовании законной журналистской деятельности и угрозе или насилии в отношении журналистов.

      Если вину обвиняемого докажут, ему грозит до пяти лет за решеткой.

      Что известно о возможных угрозах журналистам на суде

      Во время слушаний активисты устроили "теплый" прием представителям партии скандального журналиста Анатолия Шария – Антонине Белоглазовой и Владимиру Александровичу, которые находились там в качестве журналистов.

      Активисты попытались вывести Белоглазовую из зала и даже позвали полицию. Однако, как видно на видео, силу никто к ней не применял и она дальше продолжила следить за слушанием дела Кузьменко.

      Впоследствии произошел еще один инцидент, правда, уже с участием еще одного так называемого "журналиста" Владимира Александровича. Активисты поймали его под зданием суда и обвинили во лжи.

      Также представителя Шария пытались облить мочой. После они пообщались, и на кадрах, которые распространяются сетью, видно, что Александровича все же немного облили.

      Так же на угрозы своей журналистке пожаловалось издание "Страна". Активисты якобы сказали Юлии Корзун, что на выходе "уже разбираются", а ее саму там очень ждут.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Журналисты Полиция Медиа
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