Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на приспешников Шария

После заседания суда по делу Юлии Кузьменко, которое состоялось во вторник, 24 декабря, трое журналистов пожаловались, что на них якобы напали. Позже полиция установила личность вероятного нападающего, а в субботу, 28 декабря, ему была избрана мера пресечения.

Фигурант дела будет находится под ночным домашним арестом, сообщает полиция.

К слову: Полиция открыла дело из-за возможных угроз журналистам на суде по Кузьменко

Вероятным нападавшим оказался 29-летний житель Киевской области. Ранее им уже интересовались правоохранительные органы из-за того, что он с ножом напал на киевлянина.

Его обвиняют сразу по трем статьям: о хулиганстве, препятствовании законной журналистской деятельности и угрозе или насилии в отношении журналистов.

Если вину обвиняемого докажут, ему грозит до пяти лет за решеткой.

Что известно о возможных угрозах журналистам на суде

Во время слушаний активисты устроили "теплый" прием представителям партии скандального журналиста Анатолия Шария – Антонине Белоглазовой и Владимиру Александровичу, которые находились там в качестве журналистов.

Активисты попытались вывести Белоглазовую из зала и даже позвали полицию. Однако, как видно на видео, силу никто к ней не применял и она дальше продолжила следить за слушанием дела Кузьменко.

Впоследствии произошел еще один инцидент, правда, уже с участием еще одного так называемого "журналиста" Владимира Александровича. Активисты поймали его под зданием суда и обвинили во лжи.

Также представителя Шария пытались облить мочой. После они пообщались, и на кадрах, которые распространяются сетью, видно, что Александровича все же немного облили.

Так же на угрозы своей журналистке пожаловалось издание "Страна". Активисты якобы сказали Юлии Корзун, что на выходе "уже разбираются", а ее саму там очень ждут.