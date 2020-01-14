Справа Павла Шеремета: слідчі допитали Олександра Положинського
Українського музиканта та лідера гурту "Тартак" Олександра Положинського допитали у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.
Спілкування відбувалось у присутності одного з адвокатів підозрюваного Андрія Антоненка. Про це розповів Олександр Положинський у відео, яке опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
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Положинського допитали як свідка. Олександр Положинський під час розгляду апеляції на запобіжний захід Антоненку разом з іншими нардепами та митцями висловив намір взяти його на поруки. Попри це суд вирішив залишити Антоненка в СІЗО.
Розповів всю правду, все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися. Слідчий поводився цілком коректно, ставлення дружнє. Не знаю, можливо, це хитрощі. Просто "поганий коп" до мене не завітав,
– розповів він.
За словами Положинського, є надія, "що підозрюваних Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар виправдають, а знайдуть і покарають винних".
Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".
Версією злочину слідство визначило "вбивство з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.