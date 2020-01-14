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      Справа Павла Шеремета: слідчі допитали Олександра Положинського

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      Слідчі допитали Олександра Положинського у справі Шеремета / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Положинського

      Українського музиканта та лідера гурту "Тартак" Олександра Положинського допитали у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

      Спілкування відбувалось у присутності одного з адвокатів підозрюваного Андрія Антоненка. Про це розповів Олександр Положинський у відео, яке опублікував на своїй фейсбук-сторінці. 

      Дивіться також: На засіданні у справі Антоненка відбулися сутички з прихильниками Шарія – відео

      Положинського допитали як свідка. Олександр Положинський під час розгляду апеляції на запобіжний захід Антоненку разом з іншими нардепами та митцями висловив намір взяти його на поруки. Попри це суд вирішив залишити Антоненка в СІЗО. 

      Розповів всю правду, все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися. Слідчий поводився цілком коректно, ставлення дружнє. Не знаю, можливо, це хитрощі. Просто "поганий коп" до мене не завітав,
      – розповів він. 

      За словами Положинського, є надія, "що підозрюваних Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар виправдають, а знайдуть і покарають винних".

      Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".

      Версією злочину слідство визначило "вбивство з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

      підозрювані у вбивстві Шеремета Антоненко Дугарь Кузьменко
      Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Сашко Положинський Розслідування
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