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      Вбивство Шеремета: Антоненка хочуть взяти на поруки нардепи, зірки і митці – перелік

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      Адвокат просить суд відпустити Антоненка під нічний домашній арешт / 24 канал

      Суд продовжив розгляд апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку, якого підозрюють в організації вбивства Павла Шеремета. На засіданні зібралися багато людей, які хочуть взяти підозрюваного на поруки.

      Цього разу на засідання навіть прийшли прокурори, через відсутність яких у п'ятницю, 20 грудня, так і не відбувся розгляд апеляції. Усі деталі апеляційного розгляду повідомила журналістка 24 каналу.

      Цікаво: Аваков заєднав: у Києві протестують проти фальсифікацій у справі Шеремета

      Хто хоче взяти Андрія Riffmastera на поруки

      • Оксана Корчинська – народна депутатка 8 скликання;
      • Іван Савка – народний депутат 8 скликання;
      • Михайло Бондар – чинний народний депутат України;
      • Андрій Левус – народний депутат 8 скликання;
      • Олексій Никифоров – підполковник ЗСУ;
      • Олександра Коваль – громадська діячка;
      • Олександр Положинський – музикант, лідер гурту "Тартак".

      Адвокат просить змінити запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

      Аргументи сторони захисту

      • Антоненко є студентом 4 курсу заочної форми навчання, а зараз саме період сесії;
      • підозрюваний утримує двох неповнолітніх дітей, один з яких важко хворий.

      Крім того, адвокат Андрія Антоненка попросив у суду залиучити до справи низку документів, серед яких характеристики, свідчення експертів та звернення громадськості.

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      1. Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю;
      2. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета;
      3. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета;
      4. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося;
      5. Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко єдині з цієї п'ятірки, кому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      вбивство Павла Шеремета, список підозрюваних
      Запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster Сашко Положинський
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