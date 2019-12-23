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      Убийство Шеремета: Антоненко хотят взять на поруки нардепы, звезды и художники – перечень

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      Адвокат просит суд отпустить Антоненко под ночной домашний арест / 24 канал

      Суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко, которого подозревают в организации убийства Павла Шеремета. На заседании собралось много людей, которые хотят взять подозреваемого на поруки.

      В этот раз на заседание также пришли прокуроры, из-за отсутствия которых в пятницу, 20 декабря, так и не состоялось рассмотрение апелляции. Все детали апелляционного рассмотрения сообщила журналистка 24 канала.

      Интересно: Аваков объединил: в Киеве протестуют против фальсификаций по делу Шеремета

      Кто хочет взять Андрея Riffmastera на поруки

      • Оксана Корчинская – народный депутат 8 созыва;
      • Иван Савка – народный депутат 8 созыва;
      • Михаил Бондарь – действующий народный депутат Украины;
      • Андрей Левус – народный депутат 8 созыва;
      • Алексей Никифоров – подполковник ВСУ;
      • Александра Коваль – общественный деятель;
      • Александр Положинский – музыкант, лидер группы "Тартак".

      Адвокат просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

      Аргументы стороны защиты

      • Антоненко является студентом 4 курса заочной формы обучения, а сейчас как раз период сессии;
      • подозреваемый содержит двоих несовершеннолетних детей, один из которых тяжело болен.

      Кроме того, адвокат Андрея Антоненко попросил у суда приобщить к делу ряд документов, среди которых характеристики, показания экспертов и обращения общественности.

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

      1. Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие;
      2. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета;
      3. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета;
      4. Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло;
      5. Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко единственные из этой пятерки, кому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

      вбивство Павла Шеремета, список підозрюваних
      Меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Новости Украины Сашко Положинский
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