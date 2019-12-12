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      Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно

      460 Читати новину українською
      Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко / Facebook

      В четверг, 12 декабря, полиция задержала военного медика, волонтерку – Юлию Кузьменко. Ее подозревают в совершении умышленного убийства Павла Шеремета. Кто такая Юлия Кузьменко – читайте в нашем материале.

      Юлию Кузьменко задержали по статье 115 – "Умышленное убийство". Полиция подозревает Юлию Кузьменко в том, что она закладывала взрывчатку в машину.

      Важно: Убийство Шеремета: Нацполиция задержала подозреваемых

      В телефоне разговоре, между гражданкой Ю. "Лиса" и гражданкой Т. "Вася" обговаривался план действий. Гражданка Т. выразила свою идею: "давануть Марусю" (Маруся Зверобой, – ред.), на что Юлия Кузьменко отреагировала положительно и согласилась с этим.

      Маруся Звіробій та Юлія Кузьменко
      Юлия Кузьменко и Маруся Зверобой / Фото: Facebook

      Биография

      • На фейсбук-странице женщины указано, что она училась в медицинском Университете имени Богомольца с 1996 года по 2002 год.
      • В 2002 – 2006 годах она работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.
      • А с 2003 года и до сих пор – работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.
      • Во время войны на Донбассе занималась волонтерством "Евромайдан - SOS".
      • В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию "Евромайдан SOS-2016".

      Юлія Кузьменко

      Друзья поддерживают Юлию в соцсети/ Фото: Facebook

      Юлія Кузьменко підозрювана
      Юлия Кузьменко подозреваемый в убийстве Павл      а Шеремета / Фото: Facebook

      Также на странице в социальной сети Facebook есть много фотографий с военными и волонтерами.

      волонтер медик Юлія Кузьменко
      Медик и волонтер Юлия Кузьменко / Фото: Facebook Юлии Кузьменко
       

      волонтер медик Юлія Кузьменко
      Медик и волонтер Юлия Кузьменко / Фото: Facebook Юлии Кузьменко
       

      юлія кузьменко олег сенцов
      Олег Сенцов и Юлия Кузьменко / Фото: Twitter

      Читайте также: В убийстве Шеремета подозревают известного музыканта Андрея Антоненко Riffmaster

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлия Кузьменко
      • Андрей Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Инна Грищенко.

      Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Убийство Павла Шеремета Расследования Криминальные новости Юлия Кузьменко Убийство Волонтеры
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