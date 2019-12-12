Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно
В четверг, 12 декабря, полиция задержала военного медика, волонтерку – Юлию Кузьменко. Ее подозревают в совершении умышленного убийства Павла Шеремета. Кто такая Юлия Кузьменко – читайте в нашем материале.
Юлию Кузьменко задержали по статье 115 – "Умышленное убийство". Полиция подозревает Юлию Кузьменко в том, что она закладывала взрывчатку в машину.
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В телефоне разговоре, между гражданкой Ю. "Лиса" и гражданкой Т. "Вася" обговаривался план действий. Гражданка Т. выразила свою идею: "давануть Марусю" (Маруся Зверобой, – ред.), на что Юлия Кузьменко отреагировала положительно и согласилась с этим.
Юлия Кузьменко и Маруся Зверобой / Фото: Facebook
Биография
- На фейсбук-странице женщины указано, что она училась в медицинском Университете имени Богомольца с 1996 года по 2002 год.
- В 2002 – 2006 годах она работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.
- А с 2003 года и до сих пор – работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.
- Во время войны на Донбассе занималась волонтерством "Евромайдан - SOS".
- В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию "Евромайдан SOS-2016".
Друзья поддерживают Юлию в соцсети/ Фото: Facebook
Юлия Кузьменко подозреваемый в убийстве Павла Шеремета / Фото: Facebook
Также на странице в социальной сети Facebook есть много фотографий с военными и волонтерами.
Медик и волонтер Юлия Кузьменко / Фото: Facebook Юлии Кузьменко
Медик и волонтер Юлия Кузьменко / Фото: Facebook Юлии Кузьменко
Олег Сенцов и Юлия Кузьменко / Фото: Twitter
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Что известно об убийстве Павла Шеремета?
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:
- Яна Дугарь,
- Юлия Кузьменко
- Андрей Антоненко,
- Владислав Грищенко,
- Инна Грищенко.
Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.