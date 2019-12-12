Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно

В четверг, 12 декабря, полиция задержала военного медика, волонтерку – Юлию Кузьменко. Ее подозревают в совершении умышленного убийства Павла Шеремета. Кто такая Юлия Кузьменко – читайте в нашем материале.

Юлию Кузьменко задержали по статье 115 – "Умышленное убийство". Полиция подозревает Юлию Кузьменко в том, что она закладывала взрывчатку в машину.

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В телефоне разговоре, между гражданкой Ю. "Лиса" и гражданкой Т. "Вася" обговаривался план действий. Гражданка Т. выразила свою идею: "давануть Марусю" (Маруся Зверобой, – ред.), на что Юлия Кузьменко отреагировала положительно и согласилась с этим.



Юлия Кузьменко и Маруся Зверобой / Фото: Facebook

Биография

На фейсбук-странице женщины указано, что она училась в медицинском Университете имени Богомольца с 1996 года по 2002 год.

В 2002 – 2006 годах она работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

А с 2003 года и до сих пор – работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Во время войны на Донбассе занималась волонтерством "Евромайдан - SOS".

В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию "Евромайдан SOS-2016".

Друзья поддерживают Юлию в соцсети/ Фото: Facebook



Юлия Кузьменко подозреваемый в убийстве Павл а Шеремета / Фото: Facebook

Также на странице в социальной сети Facebook есть много фотографий с военными и волонтерами.



Медик и волонтер Юлия Кузьменко / Фото: Facebook Юлии Кузьменко





Медик и волонтер Юлия Кузьменко / Фото: Facebook Юлии Кузьменко





Олег Сенцов и Юлия Кузьменко / Фото: Twitter

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Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

Яна Дугарь,

Юлия Кузьменко

Андрей Антоненко,

Владислав Грищенко,

Инна Грищенко.

Следствие продолжается более 3 лет. За это время ни организаторы, ни исполнители взрыва не были установлены.