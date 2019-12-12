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      Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо

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      Підозрювана в вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко / 24tv.ua

      У четвер, 12 грудня, поліція затримала військового медика, волонтерку – Юлію Кузьменко. Її підозрюють у скоєнні навмисного вбивства Павла Шеремета. Хто така Юлія Кузьменко – читайте у нашому матеріалі.

      Юлію Кузьменко затримали за статтею 115 – "Умисне вбивство". Поліція підозрює Юлію Кузьменко у тому, що вона закладала вибухівку в автівку. 

      Важливо: Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

      У телефонній розмові, між громадянкою Ю. "Ліса" та громадянкою Т. "Вася" обговрювався план дій. Громадянка Т. висловила свою ідею: "даванути Марусю" (Маруся Звіробій, – ред.), на що Юлія Кузьменко відреагувала позитивно і погодилась із цим. 

      Маруся Звіробій та Юлія Кузьменко
      Юлія Кузьменко та Маруся Звіробій / Фото: Facebook

      Біографія

      • На фейсбук-сторінці жінки вказано, що вона навчалась в медичному універститеті імені Богомольця з 1996 року по 2002 рік.
      • У 2002 – 2006 роках вона працювала в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова.
      • А з 2003 року і до тепер – працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ.  
      • Під час війни на Донбасі займалась волонтерством "Євромайдан – SOS".
      • У 2016 році Кузьменко отримала президентську нагороду за гуманітарну участь в антитерористичній операції і волонтерську премію "Євромайдан SOS-2016".

      Юлія Кузьменко

      Друзі підтримують Юлію у соцмережі / Фото: Facebook

      Юлія Кузьменко підозрювана
      Юлія Кузьменко підозрювана в вбивстві Павла Шеремета / Фото: Facebook

      Також на сторінці у соціальній мережі Facebook є чимало фотографій із військовими та волонтерами.

      волонтер медик Юлія Кузьменко
      Медик та волонтер Юлія Кузьменко / Фото: Facebook Юлії Кузьменко
       

      волонтер медик Юлія Кузьменко
      Медик та волонтер Юлія Кузьменко / Фото: Facebook Юлії Кузьменко
       

      юлія кузьменко олег сенцов
      Олег Сенцов та Юлія Кузьменко / Фото: Twitter

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      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Імена підозрюваних у вбивсті Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Розслідування Кримінальні новини Юлія Кузьменко Вбивство Волонтери
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