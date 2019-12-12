Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо
У четвер, 12 грудня, поліція затримала військового медика, волонтерку – Юлію Кузьменко. Її підозрюють у скоєнні навмисного вбивства Павла Шеремета. Хто така Юлія Кузьменко – читайте у нашому матеріалі.
Юлію Кузьменко затримали за статтею 115 – "Умисне вбивство". Поліція підозрює Юлію Кузьменко у тому, що вона закладала вибухівку в автівку.
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У телефонній розмові, між громадянкою Ю. "Ліса" та громадянкою Т. "Вася" обговрювався план дій. Громадянка Т. висловила свою ідею: "даванути Марусю" (Маруся Звіробій, – ред.), на що Юлія Кузьменко відреагувала позитивно і погодилась із цим.
Юлія Кузьменко та Маруся Звіробій / Фото: Facebook
Біографія
- На фейсбук-сторінці жінки вказано, що вона навчалась в медичному універститеті імені Богомольця з 1996 року по 2002 рік.
- У 2002 – 2006 роках вона працювала в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова.
- А з 2003 року і до тепер – працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ.
- Під час війни на Донбасі займалась волонтерством "Євромайдан – SOS".
- У 2016 році Кузьменко отримала президентську нагороду за гуманітарну участь в антитерористичній операції і волонтерську премію "Євромайдан SOS-2016".
Друзі підтримують Юлію у соцмережі / Фото: Facebook
Юлія Кузьменко підозрювана в вбивстві Павла Шеремета / Фото: Facebook
Також на сторінці у соціальній мережі Facebook є чимало фотографій із військовими та волонтерами.
Медик та волонтер Юлія Кузьменко / Фото: Facebook Юлії Кузьменко
Медик та волонтер Юлія Кузьменко / Фото: Facebook Юлії Кузьменко
Олег Сенцов та Юлія Кузьменко / Фото: Twitter
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Що відомо про вбивство Павла Шеремета?
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.
Імена підозрюваних у вбивсті Павла Шеремета:
- Яна Дугарь,
- Юлія Кузьменко
- Андрій Антоненко,
- Владислав Грищенко,
- Інна Грищенко.
Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.