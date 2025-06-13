Росія почала готувати стратегічні резерви. Це означає, що вона планує бойові операції не лише в Україні. Про це очільник МЗС Андрій Сибіга заявив на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, передає 24 Канал.

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Світ разом має зупинити Путіна

Саме тому, за словами Сибіги, союзники мають максимально мобілізувати свої дипломатичні зусилля, аби зупинити війну.

Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію,

– наголосив міністр.

Сибіга підкреслив, що саме зараз настав час знову розпочати процес визнання Росії державою-терористом. Він нагадав, що у відповідь на мирні пропозиції світу Москва відповідає лише ескалацією і терором.

Давайте думати не про те, чого хоче Путін, а про те, що ми можемо зробити зараз, щоб змусити його піти на мир,

– закликав посадовець.