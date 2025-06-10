Російські чиновники впевнені, що 5-та стаття НАТО більше не має реальної сили. Про це свідчать розвідувальні дані, отримані Німеччиною, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Росія готує атаки на Захід

Бруно Каль, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини, розповів, що впевнений у тому, що для Росії "Україна є лише етапом на шляху на Захід".

Каль заявив, що у Кремлі розглядають варіанти конфронтації, які не передбачають повномасштабного військового зіткнення, але дозволяють перевірити, чи справді США захищатимуть союзників по НАТО.

Для цього не потрібно надсилати танкові армії. Достатньо направити "зелених чоловічків" до Естонії – нібито для захисту утискуваних російських меншин,

– сказав він.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував інтерв'ю Каля. Він наголосив, що варто взагалі забути про поняття "танкові колони" у війні майбутнього.

Дрони на штучному інтелекті, як повітряні так і наземні, авіація та піхота. Танки для війни в Європі на першому етапі точно взагалі не будуть потрібні через вразливість,

– заявив чиновник.

Раніше він зауважував, що окупанти активно застосовують FPV-дрони на оптоволокні, проти яких НАТО досі не має ефективних засобів протидії.