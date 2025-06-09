Таку думку висловив Рютте, відповідаючи на питання в Chatham House у Лондоні 9 червня, інформує "Європейська правда", пише 24 Канал.

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Рютте про припинення вогню

Рютте погодився, що те, що Росія після оголошення перемир’я почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.

"Це – констатація факту, я думаю", – сказав Рютте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для НАТО починають зростати".

Він також вказав, що навіть поки війна проти України триває, росіяни все ще можуть дещо збільшити запаси озброєнь на складах, але "це дискусійне питання".

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Додамо, що за словами генсека НАТО, країна-агресорка Росія здатна виготовити більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті.

"Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО – за рік. (...) Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет "Іскандер", – вказував Рютте.