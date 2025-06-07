Окупанти активно застосовують FPV-дрони та безпілотники на оптоволокні, проти яких наразі немає ефективних засобів протидії, передає 24 Канал.

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НАТО "пасе задніх"

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що дрони на оптоволокні будуть розвиватися, як в нас, так і у ворога. Китайці допомагатимуть росіянам збільшувати їхню дальність від 30 до 50 кілометрів.

Тим часом армії НАТО не мають технологій протидії дронам на оптоволокні взагалі.

Чиновник уточнив, що частина високотехнологічної зброї, яка була перевагою з 80-х і до 2022, більше не дає такої переваги на полі бою перед масою людей та дронів.

Коваленко зауважив, що Захід не зробив висновків після того, як підсанкційний Іран озвинув сферу ударних БПЛА, а війна Росії проти України дала навіть їм новий ривок в розвитку.

"Тут або ворушитися, або далі сидіти і думати, що танки "Леопард" і обмежена кількість крилатих ракет все вирішать", – підсумував посадовець.