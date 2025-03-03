Протидії до таких безпілотників немає ні у ЗСУ, ні у загарбників. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї Бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

Читайте також Росіяни планують щоночі запускати по Україні 500 дронів, – ГУР

"Кожен застосовує своє"

Андрій Отченаш зазначив, що коли раніше наші бійці використовували систему радіоелектронної боротьби, їхали на позицію, то були впевнені приблизно на 50%, що вона спрацює, і коптер впаде. Наразі системи РЕБ не діють проти дронів з оптоволокном. Він далі буде летіти, бо не залежить від радіозв'язку.

Тому потрібно знаходити системи протидії дронам з оптоволокном і застосовувати власні. Водночас важливо знайти метод, як не дати ворогу давати кращий результат.

Немає протидії зараз в обох сторін. Кожен намагається використовувати щось своє. Найпопулярніший метод наразі – це рушниці різного виду. Звичайні рушниці, які раніше використовувалися для полювання, зараз досить гарно себе показують саме у полюванні проти FPV-дронів різного типу,

– пояснив командир.

Також росіяни активно починають застосовувати велику кількість сіток. Є відео, де вони на 2 кілометри зробили прикриття з сіток, туди FPV-дрону дуже важко залетіти. Але водночас якщо це оптоволокно, без втрати зв'язку, він може там маневрувати.

І окупанти, і українська армія знайшли лише метод, як уражати протилежну сторону, але як протидіяти цій системі – важко сказати. Сили оборони України були першими, хто застосував звичайний FPV-дрон на радіочастотах проти FPV-дрона на оптоволокні. У них це вдало вийшло.

Ворог навчається

Ворог застосовує приблизно 3 – 5 тисяч FPV-дронів щомісяця на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж". Це показує, що у противника немає дефіциту цих безпілотників. Крім дронів з оптоволокном, дуже часто є безпілотники на стандартних радіочастотах. Тому вони не мають певної результативності.

Якість пілотів противника зараз менша, ніж якість пілотів Сил оборони України. Але водночас вони навчаються. Звісно, усе ситуативно. Бо коли приїжджають певні спецпризначенці, які літають на FPV-дронах виключно класифіковано, які використовують ті дрони, які їм потрібно, то там результат знову зовсім інший. Вони дуже швидко навчаються і показують хороший результат,

– сказав Отченаш.

За його словами, не варто недооцінювати росіян. Більше того потрібно навчатися у ворога, бачити, як він працює, можливо, брати щось для себе. Тоді українські захисники зможуть показати їм гарну відповідь і стати на голову вище.