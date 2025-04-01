Детали передает 24 Канал. В Украине взрывы раздавались в Одессе и области, враг бил "Шахедами".

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Что известно о взрывах в Таганроге 1 апреля

Как сообщили российские телеграм-каналы, 1 апреля очевидцы слышали в районе местного порта от двух до шести взрывов. Впоследствии добавили, что взрывов было 8, а в небе видели яркие вспышки и искры. И действительно, видео, которые распространяют с места, поражают.

Взрывы в Таганроге 1 апреля: смотрите видео

Последствия взрывов в Таганроге: смотрите видео

Жители хутора Красный Десант и села Новобессергеновка также слышали "громкие звуки".

В последний раз взрывы в Таганроге слышали 8 марта, тогда они прозвучали недалеко от города...

В результате работы российской ПВО в Таганроге повреждены два дома и несколько автомобилей. Повреждения подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора. Два человека пострадали из-за падения осколков стекла.

85 жителей одного из домов эвакуировали, в городе ввели режим чрезвычайного положения.

Один из беспилотников якобы упал во дворе. Что интересно, местные жалуются, что сигнала тревоги не было.

Показываем Таганрог на карте России

Город достаточно близко к границе с Украиной.