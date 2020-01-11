Вбивство Шеремета: СБУ заперечує заяву Авакова, що поліції не передали записи з камер

У СБУ заявляють, що записи розташованих поблизу місця вбивства Павла Шеремета камер спостереження передали слідчому з відповідним процесуальним оформленням.

Так заяву глави МВС Арсена Авакова прокоментував пресцентр Служби безпеки України на запит "Слідства.Інфо".

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Аваков у грудні 2019 на одному з телеканалів заявив, що поліції не передали записи з чотирьох камер відеоспостереження. Мова про ті камери, що розташовані поблизу місця злочину.

Отримані співробітниками Служби безпеки України носії інформації із записами камер зовнішнього спостереження, що розташовані в одному з будинків поблизу місця злочину, були передані слідчому з відповідним процесуальним оформленням, в оригінальному вигляді,

– наголошується у відповіді.

Там наголосили, що жодних змін у конфігурацію й об’єм матеріалів не вносили.

Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".



Версією злочину слідство визначило "вбивство з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу