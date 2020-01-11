Вбивство Шеремета: СБУ заперечує заяву Авакова, що поліції не передали записи з камер
У СБУ заявляють, що записи розташованих поблизу місця вбивства Павла Шеремета камер спостереження передали слідчому з відповідним процесуальним оформленням.
Так заяву глави МВС Арсена Авакова прокоментував пресцентр Служби безпеки України на запит "Слідства.Інфо".
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Аваков у грудні 2019 на одному з телеканалів заявив, що поліції не передали записи з чотирьох камер відеоспостереження. Мова про ті камери, що розташовані поблизу місця злочину.
Отримані співробітниками Служби безпеки України носії інформації із записами камер зовнішнього спостереження, що розташовані в одному з будинків поблизу місця злочину, були передані слідчому з відповідним процесуальним оформленням, в оригінальному вигляді,
– наголошується у відповіді.
Там наголосили, що жодних змін у конфігурацію й об’єм матеріалів не вносили.
Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".
Версією злочину слідство визначило "вбивство з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.