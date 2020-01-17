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      Дело Шеремета: военные, которых лечила Дугарь, рассказали о ее алиби

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      Яна Дугарь / Новое время

      Девушка, которую следствие обвиняет в планировании убийства журналиста Павла Шеремета, в то время работала в госпитале в Донецкой области. Там она лечила военных, получивших ранения на передовой.

      Так, 17 января Печерский райсуд Киева продолжил рассматривать ходатайство защиты об отмене домашнего ареста Яны Дугарь. Во время заседания суд заслушал показания нескольких военных: Дениса Громова, Петра Плебеновича и Сергея Хомицкого. Об этом сообщает "Украинская правда".

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      "Яну впервые увидел 17 июля 2016 года. Она мне ставила капельницу в городе Красноармейск. После того, как я получил ранения 16 июля, меня отправили в Курахово, и дальше меня отправили в Красноармейск. И там я с ней познакомился, она мне ставила капельницу... На следующий день она мне снова ставила капельницы, делала уколы, потому что у меня появились сильные боли", – рассказал Плебенович.

      Внимание! По версии следствия, Дугарь 15 и 18 июля 2016 года фотографировала камеры видеонаблюдения в Киеве, вблизи места проживания Павла Шеремета.

      В свою очередь, другой свидетель по делу – Денис Громов – заявил, что впервые увидел Яну 16 июля 2016 года.

      Я тогда получил ранения, после чего меня отправили в город Курахово, в госпиталь, после чего меня перевели в 66 армейский госпиталь в городе Красноармейск. Яна была медсестра, которая подошла ко мне. Когда врач назначил препараты, уколы, капельницы, то это делала именно Яна,
      – сказал мужчина.

      Он добавил: тогда не знал, как зовут медсестру, но хорошо запомнил ее лицо.

      "Я находился в госпитале с 16 по 18 число. Я ее не видел каждую секунду, каждую минуту, но я ее видел каждый день", – подчеркнул военный.

      В свою очередь, Сергей Хомицкий рассказал, что в том же госпитале 17 – 17 июля 2016 года видел Яну Дугарь рядом с врачом.

      Когда я сидел, шел врач и сзади шла Яна. У нее специфическая походка, она как спортсменка ходит, и плюс у нее на руке татуировка,
      – рассказал он.

      Также в суде выступили люди, которые попросили отдать подозреваемую им на поруки. Таких людей почти десяток.

      Суд отложил заседание до 24 января, поскольку Апелляционный суд Киева не успел передать материалы дела.

      В чем именно подозревают Дугарь

      По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. С 13 декабря 2019 года Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

      Что известно о других подозреваемых в убийстве Шеремета

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Решение суда Убийство Павла Шеремета Яна Дугарь
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