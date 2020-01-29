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      Слідчі у справі про вбивство Шеремета просять ще 4 місяці на "експерименти і допити"

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      Адвокат Добош каже, що продовжувати слідство не мають права / "Українська правда"

      Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета може затягнутися ще на 4 місяці – слідчі проситимуть прокуратуру про збільшення терміну досудового слідства. Захисники підозрюваних дивуються, чому минулих 3 років було для слідчих замало.

      Слідчі проситимуть Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року, відповідний документ надали для ознайомлення підозрюваним у справі про вбивство Шеремета. Про це "Громадському" розповів прокурор Сергій Зузак.

      До теми: Вбивство Шеремета: українські зірки записали кліп на підтримку підозрюваних

      За його словами, підозрювані чи їхні захисники "можуть подати заперечення впродовж 5 днів". А потім перший заступник генпрокурора протягом 3 днів повинен ухвалити рішення. 

      Зауважимо, що строк досудового розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета закінчується 12 лютого 2020 року. Прокурори хочуть його продовжити, бо, мовляв, ще немає рішення про скерування обвинувального акту до суду (або – рішення про закриття провадження). 

      Для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, серед іншого – експерименти, допити тощо,
      – сказав Зузак.

      Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош вже заявив, що подав заперечення на клопотання слідчого.

      Слідчий не обґрунтував необхідність такого продовження (строку досудового слідства – 24 канал). Те, про що вони говорять, можна було вже за 3,5 роки зробити,
      – сказав Добош.

      Кого підозрюють у вбивстві Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув через вибух його автомобіля 20 липня 2016 року в Києві. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      У вбивстві журналіста Шеремета підозрюють подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків, дитячого хірурга й волонтерку Юлію Кузьменко, військового медика Яну Дугарь і музиканта та військового Андрія Антоненка.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Розслідування Офіс генпрокурора Юлія Кузьменко
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