Справа Шеремета: "Пуму" відправили під домашній арешт
Одну з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета – Інну Грищенко – суд відпустив з-під варти та відправив під домашній арешт. Щоправда, така зміна запобіжного заходу стосувалася іншого злочину, у здійсненні якого підозрюють ветеранку АТО та її чоловіка.
Зміна запобіжного заходу стосується справи про замах на життя бізнесмена з Прикарпаття 61-річного Михайла Чекурака. Так, Київський апеляційний суд відправив Інну Грищенко "Пуму" під цілодобовий домашній арешт до 24 лютого. Про це повідомив адвокат жінки Віталій Ковальчук в коментарі "РБК-Україна".
Нещодавно: Помер Михайло Чекурак, на якого начебто готували замах фігуранти справи Шеремета – Грищенки
Таким чином судді скасували рішення Печерського райсуду Києва про продовження арешту Грищенко.
Підставою для скасування рішення стала велика кількість процесуальних порушень,
– повідомив Ковальчук.
Що відомо про справи, у яких підозрюють подружжя Грищенків? Поліція затримала 6 і 7 листопада ексдобровольців війни на Донбасі Владислава та Інну Грищенків. Їх підозрюють у замаху на вбивство 61-річного Михайла Чекурака та незаконному поводженні зі зброєю.
Окрім того, 12 грудня поліція на брифінгу повідомила, що подружжя Грищенків може бути причетним і до справи про вбивство Шеремета. Аргументи – для підриву авто Шеремета використали вибухівку, схожу за будовою на ту, яку застосували для замаху на Чекурака.
Детальніше про замах на Чекурака:
- Ветеранів АТО, які також фігурують у справі про вбивство Павла Шеремета, підозрюють у замаху на прикарпатського бізнесмена, що стався 13 липня 2018 року.
- Тоді Чекурак, з’їздивши в одне із сіл Косівського району Івано-Франківської області та повернувшись додому, виявив на тротуарній плитці саморобний вибуховий пристрій
- Той був встановлений на автомобіль, але не спрацював, натомість якимось чином відкріпився від днища автомобіля і залишився на асфальті, коли автомобіль виїхав з подвір’я.
- Слідчі того ж дня розпочали розслідування. Серед іншого провели кілька експертиз речових доказів, зокрема молекулярно-генетична (порівняння за ДНК). За підсумками вийшли на підозрюваних.
- Інна та Владислав Грищенки свою причетність до злочину заперечують.