Справа Шеремета: "Пуму" відправили під домашній арешт

Одну з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета – Інну Грищенко – суд відпустив з-під варти та відправив під домашній арешт. Щоправда, така зміна запобіжного заходу стосувалася іншого злочину, у здійсненні якого підозрюють ветеранку АТО та її чоловіка.

Зміна запобіжного заходу стосується справи про замах на життя бізнесмена з Прикарпаття 61-річного Михайла Чекурака. Так, Київський апеляційний суд відправив Інну Грищенко "Пуму" під цілодобовий домашній арешт до 24 лютого. Про це повідомив адвокат жінки Віталій Ковальчук в коментарі "РБК-Україна".

Нещодавно: Помер Михайло Чекурак, на якого начебто готували замах фігуранти справи Шеремета – Грищенки

Таким чином судді скасували рішення Печерського райсуду Києва про продовження арешту Грищенко.

Підставою для скасування рішення стала велика кількість процесуальних порушень,

– повідомив Ковальчук.

Що відомо про справи, у яких підозрюють подружжя Грищенків? Поліція затримала 6 і 7 листопада ексдобровольців війни на Донбасі Владислава та Інну Грищенків. Їх підозрюють у замаху на вбивство 61-річного Михайла Чекурака та незаконному поводженні зі зброєю.



Окрім того, 12 грудня поліція на брифінгу повідомила, що подружжя Грищенків може бути причетним і до справи про вбивство Шеремета. Аргументи – для підриву авто Шеремета використали вибухівку, схожу за будовою на ту, яку застосували для замаху на Чекурака.

Детальніше про замах на Чекурака: