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      Дело Шеремета: "Пуму" отправили под домашний арест

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      Инна "Пума" Грищенко / "Громадське"

      Одна из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета – Инну Грищенко – суд отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест. Правда, такое изменение меры пресечения касалось другого преступления, в совершении которого подозревают ветерана АТО и ее мужа.

      Изменение меры пресечения касается дела о покушении на жизнь бизнесмена из Прикарпатья 61-летнего Михаила Чекурака. Так, Киевский апелляционный суд отправил Инну Грищенко "Пуму" под круглосуточный домашний арест до 24 февраля. Об этом сообщил адвокат женщины Виталий Ковальчук в комментарии "РБК-Украина".

      Недавно: Умер Михаил Чекурак, на которого якобы готовили покушение фигуранты дела Шеремета – Грищенко

      Таким образом судьи отменили решение Печерского райсуда Киева о продлении ареста Грищенко.

      Основанием для отмены решения стало большое количество процессуальных нарушений,
      – сообщил Ковальчук.

      Что известно о делах, в которых подозревают супругов Грищенко?
      Полиция задержала 6 и 7 ноября экс-добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство 61-летнего Михаила Чекурака и незаконном обращении с оружием.

      Кроме того, 12 декабря полиция на брифинге сообщила, что супруги Грищенко могут быть причастны и к делу об убийстве Шеремета. Аргументы – для подрыва авто Шеремета использовали взрывчатку, похожую по строению на ту, которую применили для покушения на Чекурака.

      Подробнее о покушении на Чекурака:

      • Ветеранов АТО, которые также фигурируют в деле об убийстве Павла Шеремета, подозревают в покушении на прикарпатского бизнесмена, произошедшем 13 июля 2018 года.
      • Тогда Чекурак, съездив в одно из сел Косовского района Ивано-Франковской области и вернувшись домой, обнаружил на тротуарной плитке самодельное взрывное устройство
      • Оно было установлено на автомобиль, но не сработало, зато каким-то образом открепилось от днища автомобиля и осталось на асфальте, когда автомобиль выехал со двора.
      • Следователи в тот же день начали расследование. Среди прочего провели несколько экспертиз вещественных доказательств, в частности молекулярно-генетическая (сравнение с ДНК). По итогам вышли на подозреваемых.
      • Инна и Владислав Грищенко свою причастность к преступлению отрицают.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Убийство Павла Шеремета Решение суда
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