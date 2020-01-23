Дело Шеремета: "Пуму" отправили под домашний арест

Одна из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета – Инну Грищенко – суд отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест. Правда, такое изменение меры пресечения касалось другого преступления, в совершении которого подозревают ветерана АТО и ее мужа.

Изменение меры пресечения касается дела о покушении на жизнь бизнесмена из Прикарпатья 61-летнего Михаила Чекурака. Так, Киевский апелляционный суд отправил Инну Грищенко "Пуму" под круглосуточный домашний арест до 24 февраля. Об этом сообщил адвокат женщины Виталий Ковальчук в комментарии "РБК-Украина".

Недавно: Умер Михаил Чекурак, на которого якобы готовили покушение фигуранты дела Шеремета – Грищенко

Таким образом судьи отменили решение Печерского райсуда Киева о продлении ареста Грищенко.

Основанием для отмены решения стало большое количество процессуальных нарушений,

– сообщил Ковальчук.

Что известно о делах, в которых подозревают супругов Грищенко?

Полиция задержала 6 и 7 ноября экс-добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство 61-летнего Михаила Чекурака и незаконном обращении с оружием.



Кроме того, 12 декабря полиция на брифинге сообщила, что супруги Грищенко могут быть причастны и к делу об убийстве Шеремета. Аргументы – для подрыва авто Шеремета использовали взрывчатку, похожую по строению на ту, которую применили для покушения на Чекурака.

Подробнее о покушении на Чекурака: