Помер Михайло Чекурак, на якого начебто готували замах фігуранти справи Шеремета – Грищенки

У Косові, що на Прикарпатті, 9 січня помер кримінальний авторитет Михайло Чекурак. Замах на нього у 2018 році начебто готувало подружжя ветеранів АТО Інна та Владислав Грищенки. Останні є також фігурантами у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Чекурак помер ввечері 9 січня, близько 18:30. Слідів насильницької смерті на його тілі не виявили, однак причину поки встановлюють експерти. Про це інформує низка місцевих видань. Окрім того, цю інформацію підтвердив адвокат Грищенків Віталій Ковальчук в коментарі "Українській правді".

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Після затримання Грищенків Чекурак перебував під державною охороною. Начебто саме охоронці викликали до чоловіка "швидку". Однак медики лиш констатували його смерть.

Що відомо про Чекурака? Косівчанина Михайла Чекурака правоохоронці відкрито називають кримінальним авторитетом.



Зокрема він у вересні 2018 року у ресторані "Старий Косів" організував вибух. Власницею закладу є колишня теща Чекурака. Окрім того, злочинна група авторитета причетна до вчинення розбійного нападу на житловий будинок, що теж належить екстещі Чекурака. Звідти винесли майна на на загальну суму 82 546 гривень.

Замах на Чекурака і підозрювані Грищенки: