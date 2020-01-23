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      Справа Шеремета: суд залишив Юлію Кузьменко під вартою

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      Печерський районний суд у Києві переніс дату засідання щодо підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на 3 лютого на 15.00. Сторонам потрібен час на вивчення матеріалів, на підставі яких застосовано запобіжний захід, та для виклику свідків.

      До чергового засідання підозрювана залишиться під арештом. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка перебувала на місці подій. 

      Читайте також: Справа Шеремета: "Пуму" відправили під домашній арешт

      Акція на підтримку Юлії Кузьменко

      Під Печерським районним судом зібралося чимало людей на підтримку лікарки Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Головною вимогою протестувальників є зміна міри запобіжного заходу для Юлії, яку тримають під вартою вже понад 40 днів.

      Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Понад десять людей заявили, що готові взяти Юлію Кузьменко на поруки. Її сторона захисту співпрацює зі слідством, був проведений слідчий експеримент. 

      Акція на підтримку Юлії Кузьменко / Фото Андрій Костюк

      Чоловік Юлії Кузьменко Петро Киян зазначив, що його не пускають до дружини, одне побачення надали тільки для дитини і матері. 

      Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета 

      У вбивстві журналіста підозрюють подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків, дитячого хірурга, волонтерку Юлію Кузьменко, військового медика Яну Дугарь і музиканта та військового Андрія Антоненка.

      За версією слідства, саме Юлія Кузьменко підклала вибухівку під автомобіль Павла Шеремета. 

      Вбивство Павла Шеремета
      Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко Печерський суд Києва
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