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      Дело Шеремета: суд оставил Юлию Кузьменко под стражей

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      Печерский районный суд в Киеве перенес дату заседания по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на 3 февраля на 15.00. Сторонам нужно время на изучение материалов, на основании которых применена мера пресечения, и для вызова свидетелей.

      К очередному заседанию подозреваемая останется под арестом. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала, которая находилась на месте событий.

      Читайте также: Дело Шеремета: "Пуму" отправили под домашний арест

      Акция в поддержку Юлии Кузьменко

      Под Печерским районным судом собралось немало людей в поддержку врача Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Главным требованием протестующих является изменение меры пресечения для Юлии, которую держат под стражей уже более 40 дней.

      Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его автомобиля 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Более десяти человек заявили, что готовы взять Юлию Кузьменко на поруки. Ее сторона защиты сотрудничает со следствием, был проведен следственный эксперимент.

      Акция в поддержку Юлии Кузьменко / Фото Андрей Костюк

      Муж Юлии Кузьменко Петр Киевлян отметил, что его не пускают к жене, одно свидание предоставили только для ребенка и матери.

      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета

      В убийстве журналиста подозревают супругов добровольцев Владислава и Инну Грищенко, детского хирурга, волонтерку Юлию Кузьменко, военного медика Яну Дугарь и музыканта и военного Андрея Антоненко.

      По версии следствия, именно Юлия Кузьменко подложила взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета.

      Вбивство Павла Шеремета
      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Печерский суд Киева Юлия Кузьменко Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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