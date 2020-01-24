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      Справа Шеремета: Антоненко залишається під вартою

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      Суд залишив Андрія Антоненка під вартою / Getty images

      Печерський районний суд Києва, що розглядав зміну запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Шеремета Андрію Антоненку, оголосив перерву до 12 лютого. Підозрюваний залишається під вартою.

      Таке рішення прийняв Печерський районний суд Києва на засіданні 24 січня під час розгляду клопотання захисту Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

      Важливо: Справа Шеремета: суд залишив Юлію Кузьменко під вартою

      Зокрема, захисники Антоненка вимагали витребувати документи з висновками експертів щодо зросту причетної до злочину людини, який не співпадає зі зрістом Антоненка. Рішенням Печерського суду від 14 грудня Антоненка заарештували до 8 лютого.

      Які важливі документи на захист Антоненка оприлюднили адвокати?

      • Виписка лікаря-науковця Владислава Горбовця з медичної карти Антоненка свідчить про те, що він не міг кульгати в день скоєння злочину. Після хірургічного втручання у лютому 2016 року, за пів року до вбивства, функція його ходи не була порушеною.
      • Цей документ Апеляційний суд міста Києва долучив до матеріалів справи 10 січня при розгляді апеляційної скарги на запобіжний захід. Проте лікаря-науковця, який знаходився в залі і був готовий свідчити про відсутність порушень ходи у Антоненка, не заслухали.
      • Прокурори наполягають, що справжній вбивця Шеремета кульгав. За їхніми словами, відеодоказнібито свідчить, що підозрюваний Антоненко також кульгав у день скоєння злочину.

      Окрім того, підозрюваний Антоненко виявився вищим від чоловіка з камер нагляду. Про це свідчать дані експертизи, проведеної 25 серпня 2016 року. Зріст людини на відео може коливатися від 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. Натомість зріст Антоненка становить 180 сантиметрів.

      На попередньому засіданні суд також залишив ухвалу без змін. Адвокати просили відпустити підзахисного на поруки, щонайменше два десятка людей готові були поручитися за нього.

      У чому саме підозрюють Антоненка

      За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста.

      Що відомо про загибель Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

      • Хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.

      Вбивство Павла Шеремета
      Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

      Досі підозра нікому з подружжя Грищeнків так і нe прeд'явлeна. Подружжя є фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета, але затримані в іншій справі – щодо замаху на життя людини на Івано-Франківщині.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Рішення суду Судді Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Андрій Антоненко Riffmaster Новини України Новини політики
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