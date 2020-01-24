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      Дело Шеремета: Антоненко остается под стражей

      24 Читати новину українською
      / Getty images

      Суд Киева не изменил меру пресечения Андрею Антоненко (Riffmaster) – подозреваемый в деле убийства Павла Шеремета остается под стражей до 8 февраля.

      Такое решение принял Печерский районный суд Киева на заседании 24 января.

      Суд продолжится 12 февраля – это время нужно для рассмотрения предоставленных ранее документов, которые касаются роста человека на видео. Зато в пятницу, 24 января, суд после перерыва продолжит также рассмотрение ходатайства защиты другой подозреваемой – Яны Дугарь.

      На предыдущем заседании суд также оставил постановление без изменений. Адвокаты просили отпустить подзащитного на поруки, по меньшей мере два десятка людей готовы были поручиться за него.

      Новость дополняется…

      В чем именно подозревают Антоненко

      По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.

      Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета

      • Кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
         
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
         
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
         
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
         
      • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. До сих пор подозрение никому из супругов Грищенко так и не предъявлено.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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