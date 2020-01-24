Дело Шеремета: Антоненко остается под стражей

Суд Киева не изменил меру пресечения Андрею Антоненко (Riffmaster) – подозреваемый в деле убийства Павла Шеремета остается под стражей до 8 февраля.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева на заседании 24 января.

Суд продолжится 12 февраля – это время нужно для рассмотрения предоставленных ранее документов, которые касаются роста человека на видео. Зато в пятницу, 24 января, суд после перерыва продолжит также рассмотрение ходатайства защиты другой подозреваемой – Яны Дугарь.

На предыдущем заседании суд также оставил постановление без изменений. Адвокаты просили отпустить подзащитного на поруки, по меньшей мере два десятка людей готовы были поручиться за него.

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В чем именно подозревают Антоненко

По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с Кузьменко закладывали взрывчатку под авто журналиста.

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета