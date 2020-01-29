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      Убийство Шеремета: следствие в отношении Яны Дугарь хотят продолжить по непонятным причинам

      54 Читати новину українською
      Яна Дугарь / Руслан Кошовенко

      Следователи хотят продолжить расследование дела по убийству Павла Шеремета, поскольку якобы не получили некоторые материалы. Что касается подозреваемой в убийстве журналиста Яны Дугарь, то все дела уже давно присоединили.

      Накануне появилась информация, что следователи будут просить прокуратуру об увеличении срока досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Поэтому расследование может затянуться еще на 4 месяца.

      Подробнее! Следователи по делу об убийстве Шеремета просят еще 4 месяца на "эксперименты и допросы"

      Виталий Коломиец, адвокат Яны Дугарь, рассказал, что в отношении его клиентки хотят продолжить следствие, поскольку:

      • не допросили свидетелей из 66-го госпиталя;
      • не получили документы из архива западного региона ;
      • не получили характеризующие материалы.

      Яну Дугарь подозревают в причастности к убийству Шеремета. Срок досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заканчивается 12 февраля 2020 года.

      Он добавляет, что на самом деле во время заседания суда 24 января прокурор Сергей Зузак прилагал все эти документы для рассмотрения, в частности по меньшей мере 10 протоколов допроса свидетелей (еще 5 допросили в суде), ответы из архива западного региона, а все характеризующие материалы на Яну Дугарь включили еще во время заседания суда 12 декабря. Как аргумент адвокат обнародовал видео, где все это можно увидеть.

      Вместе с тем Коломиец напомнил, что ходатайство о продлении следствия от Офиса генпрокурора защита Дугарь так и не получила.

      ​К теме! Дело Шеремета: военные, которых лечила Дугарь, рассказали о ее алиби

      Добавим, что 24 января Яне Дугарь изменили меру пресечения. Теперь она будет находиться под ночным домашним арестом, ранее находилась под полноценным домашним арестом. Также девушку обязали носить электронный браслет.

      В чем именно подозревают Дугарь

      По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

      Что известно о других подозреваемых в убийстве Шеремета

      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Находится под стражей.
      • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.


      Что известно об убийстве Павла Шеремета?
      Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. К сожалению, журналист погиб на месте. Следствие после многолетнего расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Яна Дугарь Судьи
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