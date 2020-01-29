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      Дело Шеремета: следователи взялись за аргументы защиты подозреваемых

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      Следователи должны проверить аргументы защиты подозреваемых по делу Шеремета / Украинская правда

      Правоохранители начнут тщательную проверку материалов, которые выдвинула защита подозреваемых по делу убийства журналиста Павла Шеремета. После этого будет определяться дальнейшее движение производства.

      Указания относительно дальнейших следственных действий правоохранителям дал Офис генерального прокурора, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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      Прокуроры определили четкие временные рамки для проведения дополнительных следственных действий. Отметим, прокурор по делу Шеремета Сергей Зузак сообщил, что следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.

      В ответ адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что продление срока расследования противоречит уголовному процессуальному кодексу и подал возражение на ходатайство следователя.

      Важно! Защитники Андрея Антоненко требовали истребовать документы с выводами экспертов относительно роста причастного к преступлению человека, который не совпадает с ростом Антоненко. Решением Печерского суда за 14 декабря Антоненко арестовали до 8 февраля.

      Какие важные документы в защиту Антоненко обнародовали адвокаты

      Подозреваемый Антоненко оказался выше мужчины с камер наблюдения. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, проведенной 25 августа 2016 года. Рост человека на видео может колебаться от 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. Между тем рост Антоненко составляет 180 сантиметров. Кроме того, защита предоставила:

      • Выписку врача-ученого Владислава Горбовца из медицинской карты Антоненко. Она свидетельствует о том, что он не мог хромать в день совершения преступления. После хирургического вмешательства в феврале 2016 года, за полгода до убийства, его походка не была нарушенной.

      Этот документ Апелляционный суд города Киева приобщил к материалам дела 10 января при рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения. Однако врача-ученого, который находился в зале и был готов свидетельствовать об отсутствии нарушений походки у Антоненко, не заслушали.

      • Прокуроры настаивают, что настоящий убийца Шеремета хромал. По их словам, видеодоказательство показывает, что подозреваемый Антоненко тоже хромал в день совершения преступления.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Расследования Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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