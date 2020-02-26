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      Как происходит перезагрузка генпрокуратуры: подробности от Рябошапки

      - Читати новину українською
      Руслан Рябошапка / Соцсети

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обнародовал подробности превращения старой Генпрокуратуры в новый Офис Генпрокурора. По его словам, в общем будет три этапа по подбору кадров. Кроме того, уже для новоиспеченных прокуроров готовят различные программы и тренинги, чтобы изменить их ментальность.

      Этапы реформирования Генпрокуратуры

      Как отметил Рябошапка в комментарии "Украинскому радио", перезагрузить возглавляемое им ведомство на самом деле сложно.

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      "Мы начали реформу прокуратуры, которая состоит из нескольких элементов, а не только перезагрузки кадрового состава. Прошлой осенью мы уже провели переаттестацию первой группы прокуроров в центральном офисе, по результатам которой 55% прокуроров были отсеяны, то есть уволены как не прошедшие тестирование на знание законодательства, а также не прошедшие проверку на добропорядочность", – рассказал руководитель Офис генпрокурора

      Сейчас начинается второй этап. Речь идет о переаттестации в региональных прокуратурах. А через три – четыре должны перейти к финальному этапу – переаттестации в местных прокуратурах.

      "Таким образом, переаттестация проходит постепенно сверху вниз, и нет проблем с непрерывностью работы органов прокуратуры", – подчеркнул генпрокурор.

      Кадры

      Рябошапка добавляет, что кадрового голода нет. По его словам, количество прокуроров на душу населения в Украине является одним из самых высоких в мире, и оно выше общепризнанных стандартов.

      "Для того, чтобы иметь свежую кровь в органах прокуратуры, мы объявили добор. Мы его закончим через две-три недели. На сто должностей в офисе Генерального прокурора подали заявки свыше 1 600 кандидатов. То есть мы видим большой интерес к работе в новой прокуратуре", – говорит он.

      Как будут учить новых прокуроров

      Генпрокурор подчеркивает, что прокуратура должна быть лидером в борьбе с преступностью. Собственно прокуроры должны руководить расследованиями. Вести вперед следователей, предотвращать преступность в будущем и эффективно расследовать дела.

      "К сожалению, пока это не так. Наша реформа направлена на то, чтобы изменить ментальность прокурора, чтобы он понял, что он является лидером в процессе расследования уголовного производства и что на нем лежит основная ответственность", – отметил Рябошапка.

      Менять ментальность прокурора в новом Офисе планируют обучением и тренингами.

      Мы создаем новый тренинговый центр, внедряем принципиально новые тренинговые программы, через которые будем пытаться менять ментальность прокуроров, повышать их профессиональный уровень и стимулировать активную позицию. Во-вторых, следует обратить внимание на то, как прокуроры ведут себя в суде. Они должны быть убедительными и качественно представлять позицию обвинения в суде,
      – отметил чиновник.

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      Приоритеты нового Офиса Генпрокурора

      Кроме того, Рябошапка обнародовал три ближайших основных задачи по реформированию прокуратуры. Это:

      • новые люди;
         
      • новые правила, новые процедуры, новые стандарты.
         
      • новая уголовная политика.

      "В приоритизации дел – выделение того, что представляет наибольшую опасность для страны и общества. То есть основные усилия следует направить на предупреждение и расследование преступлений, которые являются наиболее общественно опасными. К сожалению, органы правопорядка имеют плохое представление о приоритетах. Мы утвердили приоритеты уголовной политики, согласовали их со всеми органами правопорядка, органами досудебного расследования, довели до их сведения и они по ним сейчас работают", – подытожил генпрокурор.

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      Теги: Новости Украины Реформы Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Новости политики
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