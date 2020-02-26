Як відбувається перезавантаження генпрокуратури: подробиці від Рябошапки

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка оприлюднив подробиці перетворення старої Генпрокуратури на новий Офіс Генпрокурора. За його словами, загалом буде три етапи щодо добору кадрів. Крім того, вже для новоспечених прокурорів готують різні програми та тренінги, аби змінити їхню ментальність.

Етапи реформування Генпрокуратури

Як зауважив Рябошапка у коментарі "Українському радіо", перезавантажити очолюване ним відомство насправді складно.

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"Ми розпочали реформу прокуратури, яка складається з декількох елементів, а не лише перезавантаження кадрового складу. Минулої осені ми вже провели переатестацію першої групи прокурорів у центральному офісі, за результатами якої 55% прокурорів було відсіяно, тобто звільнено як таких, що не пройшли тестування на знання законодавства, а також не пройшли перевірку на доброчесність", – розповів керівник Офіс генпрокурора

Зараз розпочинається другий етап. Мовиться про переатестацію в регіональних прокуратурах. А через три – чотири мають перейти до фінального етапу – переатестації у місцевих прокуратурах.

"Таким чином, переатестація проходить поступово зверху донизу, і немає проблем із безперервністю роботи органів прокуратури", – підкреслив генпрокурор.

Кадри

Рябошапка додає, що кадрового голоду немає. За його словами, кількість прокурорів на душу населення в Україні є однією з найвищих у світі, і вона є вищою за загальновизнані стандарти.

"Для того, щоб мати свіжу кров у органах прокуратури, ми оголосили добір. Ми його закінчимо за два – три тижні. На сто посад в офісі Генерального прокурора подали заявки понад 1 600 кандидатів. Тобто ми бачимо великий інтерес до роботи в новій прокуратурі", – каже він.

Як навчатимуть нових прокурорів

Генпрокурор підкреслює, що прокуратура повинна бути лідером у боротьбі зі злочинністю. Власне прокурори повинні керувати розслідуваннями. Вести вперед слідчих, запобігати злочинності в майбутньому та ефективно розслідувати справи.

"На жаль, поки що це не так. Наша реформа є спрямованою на те, щоб змінити ментальність прокурора, щоб він зрозумів, що він є лідером у процесі розслідування кримінального провадження та що на ньому лежить основна відповідальність", – зауважив Рябошапка.

Змінювати ментальність прокурора у новоствореному Офісі планують навчанням та тренінгами.

Ми створюємо новий тренінговий центр, запроваджуємо принципово нові тренінгові програми, через які будемо намагатися змінювати ментальність прокурорів, підвищувати їхній фаховий рівень, та стимулювати активну позицію. По-друге, слід звернути увагу на те, як прокурори поводяться в суді. Вони мають бути переконливими та якісно представляти позицію обвинувачення в суді,

– зазначив посадовець.

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Пріорітети нового Офісу Генпрокурора

Крім того, Рябошапка оприлюднив три найближчі основні завдання з реформування прокуратури. Це:

нові люди;

нові правила, нові процедури, нові стандарти.

нова кримінальна політика.

"У пріоритизації справ – виділення того, що становить найбільшу небезпеку для країни та суспільства. Тобто основні зусилля слід спрямувати на попередження та розслідування злочинів, які є найбільш суспільно небезпечними. На жаль, органи правопорядку мають погане уявлення про пріоритети. Ми затвердили пріоритети кримінальної політики, узгодили їх з усіма органами правопорядку, органами досудового розслідування, довели до їхнього відома і вони за ними зараз працюють", – підсумував генпрокурор.

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