Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание 5 марта, чтобы выразить недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Он выступил перед нардепами со своим отчетом, в котором рассказал о своих наработках.

Перед тем, как оставить депутатов, Рябошапка высказал свое мнение относительно того, почему ему хотят выразить недоверие.

К теме: Рябошапка рассказал о последнем разговоре с президентом Зеленским

Так, по его словам, он стал "неудобным" и остался независимым.

Я не стал ничьим слугой. Я был и являюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернуться,

– сказал на прощание Рябошапка.

После выступления и отчета Рябошапка неожиданно для всех покинул зал Верховной Рады. В президиуме не поняли такого решения и остались смущенными.

Смотрите видео, как Рябошапка покинул зал Рады после своего выступления:

Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

2 марта появилась информация, что Рада может рассмотреть отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Вчера, 4 марта, комитет парламента из правоохранительных органов рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.

Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке есть наибольшие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.

В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий: