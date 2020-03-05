Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады
Верховная Рада собралась на внеочередное заседание 5 марта, чтобы выразить недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Он выступил перед нардепами со своим отчетом, в котором рассказал о своих наработках.
Перед тем, как оставить депутатов, Рябошапка высказал свое мнение относительно того, почему ему хотят выразить недоверие.
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Так, по его словам, он стал "неудобным" и остался независимым.
Я не стал ничьим слугой. Я был и являюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернуться,
– сказал на прощание Рябошапка.
После выступления и отчета Рябошапка неожиданно для всех покинул зал Верховной Рады. В президиуме не поняли такого решения и остались смущенными.
Смотрите видео, как Рябошапка покинул зал Рады после своего выступления:
Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки
- 2 марта появилась информация, что Рада может рассмотреть отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.
- 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
- Вчера, 4 марта, комитет парламента из правоохранительных органов рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.
- Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
- Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке есть наибольшие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.
В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий:
- Что более чем за полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
- Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
- Что ни один обвинительный акт по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлен.