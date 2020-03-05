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      Руслан Рябошапка після емоційного виступу залишив залу Верховної Ради

      - Читать новость на русском
      Рябошапка залишив Раду / фото з відкритих джерел

      Верховна Рада зібралася на позачергове засідання 5 березня, щоб висловити недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. Він виступив перед нардепами зі своїм звітом, у якому розповів про свої напрацювання.

      Перед тим, як залишити депутатів, Рябошапка висловив свою думку щодо того, чому йому хочуть висловити недовіру.

      До теми Рябошапка розповів про останню розмову з президентом Зеленським

      Так, за його словами, він став "незручним" та залишився незалежним. Відтак, він не знає остаточного рішення щодо своєї відставки, однак здогадується, що йому все ж доведеться піти. 

      Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду, але йду для того, щоб повернутися, 
      – сказав на прощання Рябошапка.

      Після виступу і звіту Рябошапка неочікувано для усіх залишив залу Верховної Ради. У президії не зрозуміли такого рішення та залишилися збентеженими.

      Дивіться відео, як Рябошапка покинув залу Ради після свого виступу:

      Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

      • 2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглянути відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.
      • 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
      • Вчора, 4 березня, комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки.
      • Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
      • Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.
      • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, Арахамію не влаштовує діяльність генпрокурора у справі п'ятого президента України Петра Порошенка.

      У пояснювальній записці до документа нардепи висувають до Рябошапки низку претензій:

      • Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка
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