Руслан Рябошапка після емоційного виступу залишив залу Верховної Ради

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання 5 березня, щоб висловити недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. Він виступив перед нардепами зі своїм звітом, у якому розповів про свої напрацювання.

Перед тим, як залишити депутатів, Рябошапка висловив свою думку щодо того, чому йому хочуть висловити недовіру.

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Так, за його словами, він став "незручним" та залишився незалежним. Відтак, він не знає остаточного рішення щодо своєї відставки, однак здогадується, що йому все ж доведеться піти.

Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду, але йду для того, щоб повернутися,

– сказав на прощання Рябошапка.

Після виступу і звіту Рябошапка неочікувано для усіх залишив залу Верховної Ради. У президії не зрозуміли такого рішення та залишилися збентеженими.

Дивіться відео, як Рябошапка покинув залу Ради після свого виступу:

Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглянути відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки .

. 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Вчора, 4 березня, комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, Арахамію не влаштовує діяльність генпрокурора у справі п'ятого президента України Петра Порошенка.

У пояснювальній записці до документа нардепи висувають до Рябошапки низку претензій: