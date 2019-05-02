Убийство Гандзюк: суд отпустил подозреваемого Павловского под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева отпустил под домашний арест Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Адвокат Маси Найем рассказал, что судебное заседание состоялось еще 26 апреля, и что на нем суд удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения Павловскому.

Читайте также: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о дело на сегодня

Такое решение принял судья, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет,

– уточнил Найем.

По словам юриста, вероятно, "дело пытаются похоронить".

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Как Павловский связан с убийством Гандзюк?31 июля в Херсоне Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего женщина получила значительные ожоги тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



Коллеги и знакомые Екатерины Гандзюк, которые объединились в Facebook-сообщество "Кто заказал Катя Гандзюк?"еще 5 ноября писали: Игорь Павловский по прозвищу "Собака" является посредником между исполнителями нападения на активистку и заказчиком.



7 ноября Игорь Павловский выступил и опроверг свою причастность к преступлению. Но, по информации ГПУ, Павловского задержали 10 ноября. А в понедельник, 12 ноября, суд его арестовал по подозрению в организации умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью на заказ.



Сейчас идет следствие. Игоря Павловского удерживали в следственном изоляторе СБУ, суды продлевали меру пресечения. Пока 18 апреля 2019 года дело Павловского вдруг переквалифицировали с "организации" на "покрывание" преступления, что подтвердил прокурор в деле.