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      Убийство Гандзюк: суд отпустил подозреваемого Павловского под домашний арест

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      Павловского отпустили под домашний арест
      Павловского отпустили под домашний арест / Фото из открытых источников

      Шевченковский районный суд Киева отпустил под домашний арест Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

      Адвокат Маси Найем рассказал, что судебное заседание состоялось еще 26 апреля, и что на нем суд удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения Павловскому.

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      Такое решение принял судья, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет,
      – уточнил Найем.

      По словам юриста, вероятно, "дело пытаются похоронить".

       

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Как Павловский связан с убийством Гандзюк?31 июля в Херсоне Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего женщина получила значительные ожоги тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Коллеги и знакомые Екатерины Гандзюк, которые объединились в Facebook-сообщество "Кто заказал Катя Гандзюк?"еще 5 ноября писали: Игорь Павловский по прозвищу "Собака" является посредником между исполнителями нападения на активистку и заказчиком.

      7 ноября Игорь Павловский выступил и опроверг свою причастность к преступлению. Но, по информации ГПУ, Павловского задержали 10 ноября. А в понедельник, 12 ноября, суд его арестовал по подозрению в организации умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью на заказ.

      Сейчас идет следствие. Игоря Павловского удерживали в следственном изоляторе СБУ, суды продлевали меру пресечения. Пока 18 апреля 2019 года дело Павловского вдруг переквалифицировали с "организации" на "покрывание" преступления, что подтвердил прокурор в деле.

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      Теги: Судьи Новости Украины Новости политики СІЗО Криминальные новости Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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