Данилюк розповів, чи претендує на крісло прем'єр-міністра

Нещодавно журналістка американського видання Atlantic Council розкрила імена п'яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них був, зокрема, чинний секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк. Хоча сам посадовець вважає своїм основним викликом саме перебудову РНБО, він готовий обговорювати й інші рішення президента.

Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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Данилюк наголосив, що йому дуже подобаються виклики та складні ситуації. Наразі ж ключовим викликом є перебудова роботи РНБО.

Для того, щоб цей орган став сильною та потужною інституцією, яка б пропонувала та приймала рішення по найскладніших питаннях, які стоять перед країною. І була б надійною опорою президента,

– пояснив посадовець.

"Це те, що мені доручив президент. Це те, що я роблю. Якщо він побачить мене на якійсь іншій ділянці, це може бути будь-що, то це його рішення. Тоді будемо говорити", – додав секретар РНБО.

Як призначають прем'єр-міністра України?Верховна Рада призначає прем'єр-міністра України за поданням президента. Подання про призначення прем'єр-міністра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.



Голосують у Верховній Раді щодо призначення прем'єр-міністра України у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.

Крім цього, Данилюк розповів, яким би, на його думку, мав бути уряд. Він наголосив: коли працював раніше у Кабміні, бачив, що саме не працює, як відбувається маніпулювання. А це, звичайно, знижує ефективність роботи.

Секретар РНБО переконаний, що уряд має бути компактний. Тому варто зменшувати кількість міністерств, а можливо й об'єднувати їх по блоках. Наприклад, Міністерство економіки та Міністерство фінансів або ж Мінсоц та МОЗ. Крім цього, він проти вільних віце-прем'єр-міністрів. Тобто тих, що не очолюють жодне із міністерств.

Він також вважа, що потрібно максимально делегувати повноваження міністрам. Адже має бути персональна відповідальність за ту сферу, за яку відповідає конкретний міністр.

Найважливіше зараз питання для України – національна безпека. Це стосується кожного. В мене базовий сценарій. Я дійсно бачу перед собою дуже цікаве поле роботи.

– запевнив він.

"Ще раз кажу. Якщо буде рішення президента, ми це обговоримо. Це його рішення, я член його команди. Наразі немає сенсу це обговорювати", – підсумував чиновник.

Що таке програма "Голобородько"? Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Повне інтерв'ю з Олександром Данилюком читайте тут.

Дивіться відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Олександром Данилюком: