Як вплине явка виборців на результат

Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців на дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року. Станом на 16 годину в Україні проголосували 33,74% виборців (за даними 15 округів зі 199).

Науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна розповіла у коментарі 24 каналу, що явка неодмінно вплине на результат виборів.

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Соціолог додала, що в українському законодавстві немає затвердженої межі, яка би дозволила не визнати вибори дійсними.

Звичайно, що різниця є. Ми одразу передбачали, що явка буде не більша 50%,

– зазначила експертка.

Бекешкіна наголосила, що багато людей у відпустках, тож це одна з головним причин такої явки. Вона додала, що низька явка у західній частині України.

Немає молоді, студентів та дуже мало людей середнього класу,

– додала вона.

Тож експертка сказала, що незважаючи на низьку явку, результат парламентських виборів однозначно визнають дійсним.

До слова, явка на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році найнижча із 2012 року, пише громадянська мережа "Опора". Порівнювали явку до 12.00 за 2012, 2014 та 2019 роки.



Зазначимо, що у 2012 році явка становила 24%, у 2014-му – 20,6%, а у 2019 році – 20%.

Важливо! Національний екзит-пол-2019 спільно проводять три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Перші результати будуть о 20:00.

За даними ЦВК, загальна кількість територіальних виборчих округів в Україні – 199. Усього у Державному реєстрі виборців осіб з правом голосу зафіксовано 29 мільйонів 764 тисячі 496.

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Дивіться оголошення результатів екзит-полу станом на 18:00:



Явка на парламентських виборах у роки попередніх виборів



Результати екзит-полу станом на 18:00 – інфографіка