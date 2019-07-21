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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Як вплине явка виборців на результат

      2069 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців на дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року. Станом на 16 годину в Україні проголосували 33,74% виборців (за даними 15 округів зі 199).

      Науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна розповіла у коментарі 24 каналу, що явка неодмінно вплине на результат виборів.

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      Соціолог додала, що в українському законодавстві немає затвердженої межі, яка би дозволила не визнати вибори дійсними.

      Звичайно, що різниця є. Ми одразу передбачали, що явка буде не більша 50%,
      – зазначила експертка.

      Бекешкіна наголосила, що багато людей у відпустках, тож це одна з головним причин такої явки. Вона додала, що низька явка у західній частині України.

      Немає молоді, студентів та дуже мало людей середнього класу,
      – додала вона.

      Тож експертка сказала, що незважаючи на низьку явку, результат парламентських виборів однозначно визнають дійсним.

      До слова, явка на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році найнижча із 2012 року, пише громадянська мережа "Опора". Порівнювали явку до 12.00 за 2012, 2014 та 2019 роки.

      Зазначимо, що у 2012 році явка становила 24%, у 2014-му – 20,6%, а у 2019 році – 20%. 

      Важливо! Національний екзит-пол-2019 спільно проводять три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Перші результати будуть о 20:00.

      За даними ЦВК, загальна кількість територіальних виборчих округів в Україні – 199. Усього у Державному реєстрі виборців осіб з правом голосу зафіксовано 29 мільйонів 764 тисячі 496.

      Цікаво: Як голосують українці за кордоном: фото та відео

      Дивіться оголошення результатів екзит-полу станом на 18:00:

      Явка
      Явка на парламентських виборах у роки попередніх виборів

      Результати екзит-полу
      Результати екзит-полу станом на 18:00 – інфографіка

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Законодавство День виборів
      Джерело: 24 канал
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