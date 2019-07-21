Як голосували українці за кордоном: фото та відео

Перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у столиці Австралії Канберрі 20 липня о 23 годині за київським часом. Останньою прийматиме громадян дільниця в американському Сан-Франциско, де українці зможуть віддати свій голос до 6:00 ранку 22 липня за київським часом.

За кордоном для українців працюватимуть 102 виборчі дільниці у 72 країнах.

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Закордонні виборчі дільниці розташовані в посольствах та консульствах України. Найбільша кількість дільниць – у Німеччині, їх там 5. По 4 – у США, Польщі, Італії. По 3 дільниці – в Канаді, Іспанії та Туреччині. У Росії всі дільниці для голосування закриті. Тому, українці, які постійно проживають на території РФ, зможуть проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.

Австралія

Першими у світі голосують українці на єдиній виборчій дільниці в австралійській столиці Канберрі. Там на 8 годину ранку за київським часом — 15 година дня. Багато людей традиційно голосують у вишиванках. За даними ДВК станом на 12.00, за місцевим часом, проголосувало 40 осіб.

Ізраїль

Секретар ДВК в Ізраїлі Галина Литвиненко розповіла, що одразу після того, як відкрили дільниці сформувалася черга з 10 людей. Наплив людей очікують ввечері, коли ті повертатимуться з роботи.

На дільниці була проблема – прийшов чоловік, який не зареєструвався завчасно. Він почав вимагати бюлетень, але йому його не надали. Загалом, про парламентські вибори в Ізраїлі розповідають на місцевому російськомовному каналі для вихідців з колишнього Радянського Союзу.

Дивіться відео про те, як голосували українці в Ізраїлі:

Об'єднані Арабські Емірати

На виборчій дільниці в Абу-Дабі спокійніше, ніж було на президентських виборах. Очікується невисока явка через спеку.

Дивіться включення з ОАЕ про те, як голосували українці:

Японія

О 13 годині, за київським часом, у Токіо зачиняться виборчі дільниці. Всього на виборах зареєстровано 528 виборців. При підготовці жодних порушень не виявили. Разом з українськими виборами у Японії відбувається голосування за членів Палати радників.

Дивіться відео про те, як голосували в Японії:

Італія

В Італії працює декілька дільниць для голосування. Як розповіла українка Олеся Таран, яка проживає в Італії, явка на виборах очікувано низька. Причиною є відпустки й те, що літо – це сезон, коли громадяни повертаються на Батьківщину. Було багато випадків, коли не змогли проголосувати, бо не встигли змінити дільницю.

Дивіться детальніше у відео, як голосували в Італії:

Польща

Загалом, у Польщі українці можуть проголосувати на чотирьох виборчих дільницях – у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні. На виборчій дільниці у Варшаві була велика черга у 60 метрів. Перед відкриттям дільниці присутні виконали гімн України, на будівлі посольства також розміщений банер із закликом звільнити Олега Сенцова. О 12 годині, за місцевим часом, проголосувало 805 українців.

Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 липня 2019 р.

Дивіться відео про те, як голосували українці в Польщі:

Франція

Станом на 12 дня, за місцевим часом, проголосувало на нову Верховну Раду лише 200 українців. За офіційними даними, у Франції проживає 150 тисяч громадян. Проте в країні відкрили тільки одну дільницю у Парижі.

Дивіться коментар про те, як голосували українці в Франції:

США

Українці в США розпочали голосування на позачергових парламентських виборах. Виборчі дільниці є при посольстві України в США, генконсульстві України у Нью-Йорку, генконсульстві України у Чикаго та генконсульстві України у Сан-Франциско, де українці зможуть віддати свій голос до 6:00 ранку 22 липня за київським часом.

У Сан-Франциско українці на виборчі дільниці приходили голосувати у вишиванках. Там одна дільниця покриває 12 штатів, тому багатьом людям складно добратися. Через це явка зазвичай дуже низька. "Хоч ми живемо тут, але треба впливати на рідну країну", – розповів виборець.

Українці в США розпочали голосування!

Відкрилась закордонна виборча дільниця у м.Вашингтон №900089.

Встигніть проголосувати до 20.00. pic.twitter.com/j5SpWnbgw0 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 21 липня 2019 р.

Дивіться відео: як голосували у Сан-Франциско

Попри високу температуру, яка була у США, до виборчих дільниць у Вашингтоні люди приходили цілими родинами, одягнені у вишиванки, а також, називаючи процес волевиявлення, – святом.

Українці, які вже проголосували, також озвучили свою вимогу до нового парламенту. "Чого не вистачає вже дуже багато десятиліть в Україні – це дерегуляції державного впливу на бізнес. Я не можу сказати, що це залежить цілком від Верховної Ради. Це у нас, щиро кажучи, в головах у кожного", – пояснив виборець у Вашингтоні.

Дивіться відео: як голосували у Вашингтоні

Нідерланди

Дільниця в Нідерландах одна – у Гаазі. Там у консульському центрі активність виборців невисока. Зареєстровано понад 1800 виборців, але наразі проголосувало лише 340 людей. Можливо це пов’язано з початком сезону відпусток, адже були випадки, коли люди на дільницю приносили валізи.

Загалом, вибори проходять спокійно. Проте нідерландські ЗМІ українськими парламентськими виборами не цікавляться, порівняно з президентськими виборами.

Дивіться відео: як голосували українці в Гаазі

Австрія

У Австрії українці голосують у столиці країни – Відні. Цікаво, що майже всі члени дільничої комісії одяглися у вишиванки. Окрім того, черги на дільниці незначні.

Станція "Академіка Вернадського" в Антарктиді

На найвіддаленішій виборчій дільниці вже проголосували всі 12 учасників української антарктичної експедиції. Голосування розпочалося о 8.00 і тривало 30 хвилин. Голосували там українці лише за списками партій, оскільки до мажоритарних округів станція не прикріплена.

Для голосування полярники використовують роздруковані сканкопії бюлетенів, які напередодні надіслала ЦВК.

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У день виборів в одному з приміщень станції встановили саморобну кабінку для голосування та урну. Так, скринькою для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетнів.

Як проходило голосування в Антарктиді: фото

Відтак, у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а результатів голосування через Інтернет відправляють до Києва.

Лондон

У Лондон зареєструвалися близько 3 тисяч українців для участі у парламентських виборах. Наразі проголосували тільки понад 500 виборців. Додамо, що там українці голосують лише за партійні списки.

Через різницю в часі, українці в Лондоні будуть голосувати на дві години довше – до 22:00 (за київським часом).

Зазначимо, що у Лондоні українці зараз активно піднімають питання щодо подвійного громадянства. Загалом, люди цікавляться тим, що відбувається в Україні. Окрім того, всі хто приходили голосувати, вважали, що вони достатньо поінформовані щодо виборів.

Дивіться відео: як голосували в Лондоні

Канада

В Канаді явка дуже низька, ймовірно, через страшенну спеку – там нині 35 градусів тепла.

Загалом в Канаді на трьох дільницях – Оттава, Торонто і Едментон – зареєструвалося близько 8 тисяч українських громадян. Ніяких проблем з підготовкою до виборів не було, все пройшло планово та організовано.

Також в Оттаві відчувається патріотична атмосфера, люди приїжджають з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами та музикою.

Дивіться відео: як українці голосували в Канаді