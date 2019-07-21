В окрузі, де балотується скандальний Пашинський, виявили суттєві порушення виборчого процесу

В одномандатному виборчому окрузі №64, що на Житомирщині, виявили численні правопорушення. Зокрема, у Коростені поліція затримала чотирьох псевдожурналістів, а літнім людям показували за кого "потрібно голосувати".

У засобах масової інформації спочатку з'являлась інформація, що поліція Житомирщини замість контролю за дотриманням виборчого процесу "затримує журналістів", повідомив начальник Нацполіції області В'ячеслав Печененко.

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Насправді у Коростенському виборчому окрузі до відділку поліції було доставлено 4 так званих "журналістів". Попередньою перевіркою було встановлено, що вони не мають ніякого відношення до жодного зі ЗМІ. Їх посвідчення були фальшиві, а у двох з них з однаковими серійними номерами,

– підкреслив правоохоронець.

Зараз слідство визначається з кваліфікацією правопорушення. Не виключено, що буде відкрито кримінальне провадження через підробку документів.

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Крім того, вдалося зафіксувати момент, як у цьому ж окрузі літній жіночці показують, де вона повинна поставити галочку у виборчому бюлетені. Так, одна з "помічниць" каже залишити позначку навпроти прізвища одного з кандидадтів, а інша нагадує, що той "вибув", тож треба підтримати іншого.

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Одним з кандидатів у цьому окрузі є народний депутат України 4 скликань Сергій Пашинський, лідерами перегонів є кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов та самовисуванець Володимир Арешонков.

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Проблеми на окрузі почалися ще до дня голосування. Так, Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось "клонував" його сторінку у Facebook і з неї заявив, що "знімається з виборів". Насправді ж інформація не відповідала дійсності, а "ліву" сторінку згодом було видалено.

Що відомо про Сергія Пашинського і чому він скандальний?Сергій Пашинський – народний депутат України 4 скликань, а під час останнього очолював оборонний комітет Верховної Ради. Перший скандал за участю Пашинського мав місце під час Революції Гідності. Тоді протестувальники зупинили автівку, у багажнику якої виявили снайперську гвинтівку. Парламентар допоміг снайперу поїхати з Майдану, сівши до нього в авто.



Черговий скандал стався, коли політик вистрелив у спину мешканцю Київської області Василю Хімікусу з пістолета. Тоді Пашинський запевняв, що це була виключно самооборона, натомість Хімікус стверджував, що саме нардеп винен у конфлікті.



Журналісти стверджували, що Сергій Пашинський у 2016-17 роках організував закупівлю списаних чеських БМП-1 за ціною металобрухту – 20-25 тисяч євро за одну машину. Після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі вони передавалися Збройним силам України. 200 БМП коштували українському бюджету 41 мільйон доларів, тобто по 205 тисяч за кожну.