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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В окрузі, де балотується скандальний Пашинський, виявили суттєві порушення виборчого процесу

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      Поліція виявила суттєві порушення на виборчомуц окрузі №64
      Поліція виявила суттєві порушення на виборчомуц окрузі №64 / npu.gov.ua

      В одномандатному виборчому окрузі №64, що на Житомирщині, виявили численні правопорушення. Зокрема, у Коростені поліція затримала чотирьох псевдожурналістів, а літнім людям показували за кого "потрібно голосувати".

      У засобах масової інформації спочатку з'являлась інформація, що поліція Житомирщини замість контролю за дотриманням виборчого процесу "затримує журналістів", повідомив начальник Нацполіції області В'ячеслав Печененко.

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      Насправді у Коростенському виборчому окрузі до відділку поліції було доставлено 4 так званих "журналістів". Попередньою перевіркою було встановлено, що вони не мають ніякого відношення до жодного зі ЗМІ. Їх посвідчення були фальшиві, а у двох з них з однаковими серійними номерами,
      – підкреслив правоохоронець.

      Зараз слідство визначається з кваліфікацією правопорушення. Не виключено, що буде відкрито кримінальне провадження через підробку документів.

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      Крім того, вдалося зафіксувати момент, як у цьому ж окрузі літній жіночці показують, де вона повинна поставити галочку у виборчому бюлетені. Так, одна з "помічниць" каже залишити позначку навпроти прізвища одного з кандидадтів, а інша нагадує, що той "вибув", тож треба підтримати іншого.

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      Одним з кандидатів у цьому окрузі є народний депутат України 4 скликань Сергій Пашинський, лідерами перегонів є кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов та самовисуванець Володимир Арешонков.

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      Проблеми на окрузі почалися ще до дня голосування. Так, Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось "клонував" його сторінку у Facebook і з неї заявив, що "знімається з виборів". Насправді ж інформація не відповідала дійсності, а "ліву" сторінку згодом було видалено.

      Що відомо про Сергія Пашинського і чому він скандальний?Сергій Пашинський – народний депутат України 4 скликань, а під час останнього очолював оборонний комітет Верховної Ради. Перший скандал за участю Пашинського мав місце під час Революції Гідності. Тоді протестувальники зупинили автівку, у багажнику якої виявили снайперську гвинтівку. Парламентар допоміг снайперу поїхати з Майдану, сівши до нього в авто.

      Черговий скандал стався, коли політик вистрелив у спину мешканцю Київської області Василю Хімікусу з пістолета. Тоді Пашинський запевняв, що це була виключно самооборона, натомість Хімікус стверджував, що саме нардеп винен у конфлікті.

      Журналісти стверджували, що Сергій Пашинський у 2016-17 роках організував закупівлю списаних чеських БМП-1 за ціною металобрухту – 20-25 тисяч євро за одну машину. Після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі вони передавалися Збройним силам України. 200 БМП коштували українському бюджету 41 мільйон доларів, тобто по 205 тисяч за кожну.

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      Теги: Новини політики Новини України Порушення на виборах Парламентські вибори 2019 Новини Житомира Сергій Пашинський Поліція Житомирська область
      Джерело: 24 канал
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