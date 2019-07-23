Ситуація на окрузі №64, де програє Пашинський: останні новини

Наразі на скандальному окрузі №64 в Коростені, де програє нардеп Сергій Пашинський, доволі спокійно. Окружна виборча комісія вже порахувала 99,6 відсотків голосів, але з рештою протоколами виникли деякі проблеми.

Так, ще 2 протоколи мають технічні помилки, тому їх відправлять на розгляд до інших міст Житомира, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Члени дільничних виборчих комісій відправили протоколи на виправлення у найвіддаленіші міста всього округу – Олевськ та Овруч, що розташовані майже під кордоном з Білоруссю – їхати туди понад 200 кілометрів. Там зберуть комісію зі всіма членами дільничної виборчої комісії.

Потім вже затверджені нові протоколи привезуть назад до Коростеня. Ця процедура дуже тривала, а тому на усунення проблеми піде практично весь день.

Ситуація на окрузі №64 в Коростені: фото 24 каналу

Решту протоколів вже внесли до бази та збираються везти до Центральної виборчої комісії в Києві. Загалом, члени дільниці мають часу до п’ятниці, 26 липня.

Що сталося на окрузі №64 у Коростені?

• 22 липня на Житомирщину прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР, аби "забезпечувати порядок". Скерувати вертоліт Мі-8 в Коростень правоохоронці вирішили після того, як виникла загроза провокацій під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій. Скільки саме спецпризначенців привезли гелікоптером невідомо, проте журналісти 24 каналу нарахували їх близько 20.

• Поліція замовчувала про місцеперебування вертольота, але журналісти 24 каналу його таки вдалося знайти аж на стадіоні "Локомотив" в Коростені. Ходили чутки, що гелікоптерем повезуть протоколи і бюлетені до ЦВК, але в поліції цієї інформації не підтвердили.

• Близько 19:00 гелікоптер злетів зі стадіону "Локомотив" в центрі Коростеня та покинув місто. На окрузі залишилися лише декілька підрозділів Нацполіції і поліції Житомирщини, які будуть перебувати на окрузі до закінчення підрахунку голосів комісією.

Що відомо про Пашинського?На Житомирщин балотується скандальний народний депутат Сергій Пашинський. Журналісти видання "Новое Время" стверджували, що Сергій Пашинський організував незаконну схему з закупівлі військового обладнання. Списані чеські БМП купували за ціною металобрухту і після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі передавали їх Збройним силам України.