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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Проблемний округ № 50: прилетіли члени ЦВК, працює спецпідрозділ поліції

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      Члени ЦВК прилетіли до округу на Донеччині, щоб забрати документацію
      Члени ЦВК прилетіли до округу на Донеччині, щоб забрати документацію / МВС

      Авіація МВС доставила членів Центральної виборчої комісії до проблемного виборчого округу № 50 у Покровську на Донеччині. Документи охоронятиме поліцейський спецпідрозділ.

      Документацію з проблемного округу також переміщатиме авіація МВС, про це повідомляє прес-служба відомства. 

      Важливо: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

      Це зроблять для того, щоб уникнути можливих провокацій та протиправних дій. Перед цим ЦВК забрала повноваження у окружної комісії на 50 окрузі.

      Cитуація для Центральної виборчої комісії достатньо не типова, таке стається вперше. Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська,
      – зазначив голови ЦВК Євген Радченко

      Він додав, що виборчу документацію доставлять до Києва. Там голоси порахують за добу.

      Згідно із законодавством, Центрвиборчком повинен встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів, дедлайн – 5 серпня

      Що відбувається у 50 окрузі?

      У Покровську (центр округу номер 50) на Донеччині сталися сутички біля приміщення окружкому. Спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах: тих, які мали самі, і тих, що тримала ОВК.

      Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіції зі загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку.

      Протоколи з 14 дільниць суд визнав сумнівними та зобов'язав ОВК перерахувати там голоси. Але ОВК фактично не працювала, тож рішення суду не виконала.

      В окрузі номер 50 боролися за мандат до Ради міський голова Покровська Руслан Требушкін ("Опозиційний блок") та міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

      За даними ЦВК, Требушкін отримав 30,29% голосів виборців, Аксьонов – 29,97%, а третьою була висуваниця "Слуги народу" адвокатка Тетяна Романцова, що набрала 21,23% голосів.

      Які офіційні результати парламентських виборів 2019?1. "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%;
      2. "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;
      3. "Європейська Солідарність" – 8,18%
      4. ВО "Батьківщина" – 8,10%
      5. "Голос" – 5,82%.

      "Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,82%, "Опозиційний блок" –3,03%. Інші партії набирають менше, ніж 3%.
      скільки місць в раді отримають прохідні партії
      Результати парламентських виборів

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ЦВК Міністерство внутрішніх справ Новини Донецька
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