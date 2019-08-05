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      ЦИК сегодня должна объявить официальные результаты парламентских выборов

      2012 Читати новину українською
      Когда результаты выборов в Раду 2019 – дата
      ЦИК объявит официальные результаты в течение 15 дней / Фото из Facebook

      Центральная избирательная комиссия сегодня, 5 августа, должна объявить окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. 21 июля участие в них приняли участие 22 политические партии.

      Центральная избирательная комиссия давно посчитала 100% бюллетеней, однако на некоторых округах голоса пересчитывали.

      Важно: Официальные результаты парламентских выборов 2019: ЦИК признала избранными уже 134 депутатов

      Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук ранее объясняла, что работу ЦИК затягивало рассмотрение апелляционных жалоб на округах. Однако, суды рассматривали иски оперативно.

      Со своей стороны, ЦИК делает все возможное, чтобы не было лишних задержек и сомнений в результатах.

      Как известно, срок, установленный законодательством, заканчивается пятого августа. Именно до пятого августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы,
      – поянила она.

      Согласно законодательству, Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней после выборов, дедлайн – 5 августа

      По состоянию на 20:00 официальные результаты выборов не объявили

      Корреспондент 24 канала сообщил, что по состоянию на 20:00 заседание ЦИК все еще не состоялось. Все – из-за скандального округа № 50.

      Что произошло на округе №50?Борьба на округе шла между Покровским мэром Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем, Добропольским мэром Андреем Аксеновым. По итогам подсчета голосов, победил Требушкин – с небольшим отрывом в примерно 200 голосов.

      Наблюдатели на 50 округе обнаружили существенные разногласия в цифрах в протоколах комиссий. Возле помещения ОИК начался протест. Установили палатки, подносили шины. Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям. Протоколы из 14 участков суд признал сомнительными и обязал ОИК пересчитать там голоса.

      Но ОИК фактически не работала, поэтому решение суда не исполнила. После столкновений и соответствующих решений Центральная избирательная комиссия признала бездеятельной окружную избирательную комиссию в округе №50 и взялась самостоятельно выполнять ее функции.

      Андрей Аксенов подал иск в суд и требует, чтобы эти выборы признали несостоявшимися и пересчитали голоса. Поэтому пока продолжается судебное заседание, ЦИК находится в "подвешенном" состоянии: пока не будет решения по делу, они не могут объявить окончательные результаты. Если же суд признает выборы в округе № 50 недействительными, будут назначать новую дату оглашения результатов.

      Представитель ЦИК отметил, что комиссия будет работать до 00:00. Если к тому времени ничего не произойдет, они будут объявлять результаты выборов. Если же суд таки вынесет решение по делу, тогда в ЦИК будут принимать решение согласно судебному постановлению.

      Что происходит в ЦИК: смотрите видео

       

      Какие официальные результаты парламентских выборов 2019?​1. "Слуга народа" лидирует с результатом 43,16%;
      2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;
      3. "Европейская Солидарность" – 8,18%
      4. ВО "Батькивщина" – 8,10%
      5. "Голос" – 5,82%.

      "Радикальная партия Олега Ляшко" пока получает 4,01%, "Сила и честь" – 3,82%, "Оппозиционный блок" -3,03%. Другие партии набирают менее 3%.

      скільки місць в раді отримають прохідні партії
      Сколько мест в Верховной Раде получает каждая партия / инфографика 24 канала

      Списки: Парламентские выборы 2019: кто прошел в Верховную Раду Украины

      Когда впервые соберется Рада и сформируют Кабмин?

      Точной даты первого заседания новоизбранной Верховной Рады еще нет. Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы первое заседание парламента 9 созыва состоялось в День Независимости Украины – 24 августа

      В то же время, и спикер парламента Андрей Парубий, и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков прогнозируют, что впервые народные депутаты соберутся в Раде в конце августа – начале сентября.

      Представитель Президента Украины в Кабмине Андрей Герус отмечает, что все будет происходить очень быстро. Новый состав Кабинета министров сформируют в первые дни работы парламента, а о коалиции нужно договориться еще в августе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Законодательство ЦИК
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