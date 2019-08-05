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      ЦИК провела пересчет голосов на скандальном округе №50

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      ЦИК пересчитал голоса на 14 участках в Донецкой области
      ЦИК пересчитал голоса на 14 участках в Донецкой области / molbuk.ua

      ЦИК выполнила полномочия ОИК одномандатного округа №50 и провела подсчет голосов. Голоса избирателей подсчитаны на 14 участках этого округа.

      После перерыва 4 августа Комиссия продолжила работу в режиме заседания, сообщает ЦИК.

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      Таким образом Центризбирком выполнил судебные решения, устанавливающие проведение повторного голосования в округе №50. В частности, повторно пересчитаны голоса на таких участках:

      • №140760;
      • №140762;
      • №140766;
      • №140767;
      • №140769;
      • №140771;
      • №140773;
      • №140774;
      • №140775;
      • №140756;
      • №140782;
      • №140784;
      • №140787;
      • №141065.

      После повторного пересчета ЦИК составила соответствующие протоколы. В заседании Комиссии объявлен перерыв.

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      Что произошло в округе №50?
      24 июля ЦИК обработала 100% протоколов в округе №50 в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.

      Борьба в округе шла между Покровским городским главой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым. По итогам подсчета голосов, победил Требушкин.

      Наблюдатели на 50-м округе обнаружили существенные различия в цифрах в протоколах комиссий. У здания ОИК начался протест. Установили палатки, подносили шини. Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.

      Протоколы с 14 участков суд признал сомнительными и обязал ОИК перечислить там голоса. Но ОИК фактически не работала, поэтому решение суда не выполнила.

      После столкновения и соответствующих решений Центральная избирательная комиссия признала бездействующей окружную избирательную комиссию в округе №50 и взялась самостоятельно выполнять ее функции.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 ЦИК Нарушения на выборах Донецкая область
      Источник: 24 канал
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