ЦИК провела пересчет голосов на скандальном округе №50

ЦИК выполнила полномочия ОИК одномандатного округа №50 и провела подсчет голосов. Голоса избирателей подсчитаны на 14 участках этого округа.

После перерыва 4 августа Комиссия продолжила работу в режиме заседания, сообщает ЦИК.

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Таким образом Центризбирком выполнил судебные решения, устанавливающие проведение повторного голосования в округе №50. В частности, повторно пересчитаны голоса на таких участках:

№140760;

№140762;

№140766;

№140767;

№140769;

№140771;

№140773;

№140774;

№140775;

№140756;

№140782;

№140784;

№140787;

№141065.

После повторного пересчета ЦИК составила соответствующие протоколы. В заседании Комиссии объявлен перерыв.



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Что произошло в округе №50?

24 июля ЦИК обработала 100% протоколов в округе №50 в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.



Борьба в округе шла между Покровским городским главой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым. По итогам подсчета голосов, победил Требушкин.



Наблюдатели на 50-м округе обнаружили существенные различия в цифрах в протоколах комиссий. У здания ОИК начался протест. Установили палатки, подносили шини. Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.



Протоколы с 14 участков суд признал сомнительными и обязал ОИК перечислить там голоса. Но ОИК фактически не работала, поэтому решение суда не выполнила.



После столкновения и соответствующих решений Центральная избирательная комиссия признала бездействующей окружную избирательную комиссию в округе №50 и взялась самостоятельно выполнять ее функции.