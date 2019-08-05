ЦИК провела пересчет голосов на скандальном округе №50
ЦИК выполнила полномочия ОИК одномандатного округа №50 и провела подсчет голосов. Голоса избирателей подсчитаны на 14 участках этого округа.
После перерыва 4 августа Комиссия продолжила работу в режиме заседания, сообщает ЦИК.
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Таким образом Центризбирком выполнил судебные решения, устанавливающие проведение повторного голосования в округе №50. В частности, повторно пересчитаны голоса на таких участках:
- №140760;
- №140762;
- №140766;
- №140767;
- №140769;
- №140771;
- №140773;
- №140774;
- №140775;
- №140756;
- №140782;
- №140784;
- №140787;
- №141065.
После повторного пересчета ЦИК составила соответствующие протоколы. В заседании Комиссии объявлен перерыв.
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Что произошло в округе №50?
24 июля ЦИК обработала 100% протоколов в округе №50 в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
Борьба в округе шла между Покровским городским главой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым. По итогам подсчета голосов, победил Требушкин.
Наблюдатели на 50-м округе обнаружили существенные различия в цифрах в протоколах комиссий. У здания ОИК начался протест. Установили палатки, подносили шини. Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.
Протоколы с 14 участков суд признал сомнительными и обязал ОИК перечислить там голоса. Но ОИК фактически не работала, поэтому решение суда не выполнила.
После столкновения и соответствующих решений Центральная избирательная комиссия признала бездействующей окружную избирательную комиссию в округе №50 и взялась самостоятельно выполнять ее функции.