ЦВК провела перерахунок голосів на скандальному окрузі №50

ЦВК виконала повноваження ОВК одномандатного округу №50 та провела підрахунок голосів. Голоси виборців підраховані на 14 дільницях цього округу.

Після перерви 4 серпня Комісія продовжила роботу у режимі засідання, повідомляє ЦВК.

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Таким чином Центрвибочком виконав судові рішення, якими встановлено проведення повторного голосування в окрузі №50. Зокрема, повторно перераховано голоси на таких дільницях:

№140760;

№140762;

№140766;

№140767;

№140769;

№140771;

№140773;

№140774;

№140775;

№140756;

№140782;

№140784;

№140787;

№141065.

Після повторного перерахунку ЦВК склала відповідні протоколи. У засіданні Комісії оголошено перерву.



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Що відбулось на окрузі №50?24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів на окрузі №50 у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.



Боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим. За підсумками підрахунку голосів, переміг Требушкін.



Спостерігачі на 50-му окрузі виявили суттєві розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.



Протоколи з 14 дільниць суд визнав сумнівними та зобов'язав ОВК перерахувати там голоси. Але ОВК фактично не працювала, тож рішення суду не виконала.



Після сутичко та відповідних рішень Центральна виборча комісія визнала бездіяльною окружну виборчу комісію на окрузі №50 і взялась самотужки виконувати її функції.