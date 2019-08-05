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      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН

      Як в "Слузі народу" обирали кандидатів у голови комітетів Ради

      Актуальне інтерв'ю 147 Читать новость на русском

      Про те, як обирали кандидатів в очільники комітетів ВРУ, а також про навчання "Слуги народу" в Трускавці та проблемні округи – в прямому ефірі 24 каналу розповіла Галина Третьякова, 54 номер у списку партії "Слуга народу".

      Про навчання у Трускавці

      – Ми привезли звідти багато опрацьованих державних політик. В нас працювало приблизно 30 столів. Я працювала над соціальною політикою.

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      – Зокрема над впровадженням другого рівня пенсійного забезпечення, яке є в програмних заявах нашої партії. Це означає, надати українцю другу пенсію. Для того, щоб люди нарешті відчули, що є добробут в Україні.

      Про кандидатів в очільники комітетів 

      Зазначимо, що партія "Слуга народу", яка отримає більшість місць у новообраному парламенті, вже попередньо визначилася з головами ключових комітетів Верховної Ради. Ними, найімовірніше, стануть саме її народні обранці.

      Які комітети можуть очолити нардепи "Слуги народу":

      • Гуманітарний та інформаційний комітет – Олександр Ткаченко.
      • Комітет з аграрної політики та земельних відносинМикола Сольський.
      • Комітет з питань бюджетуЮрій Аристов.
      • Комітет держбудівництва, місцевого самоврядуванняАндрій Клочко.
      • Комітет з питань екологічної політикиОлег Бондаренко.
      • Комітет з питань економічної політикиДмитро Наталуха.
      • Комітет з питань євроінтеграціїМарія Мезенцева.
      • Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіДенис Монастирський.
      • Комітет з питань закордонних справБогдан Яременко.
      • Комітет з питань запобігання та протидії корупціїАнастасія Красносільська.
      • Комітет з питань інфраструктуриВладислав Криклій.
      • Комітет з питань науки і освітиСергій Бабак.
      • Комітет з питань нацбезпеки і оборониОлександр Завитневич.
      • Комітет з питань охорони здоров'яМихайло Радуцький.
      • Комітет з питань паливно-енергетичного комплексуАндрій Герус.
      • Комітет податкової, митної та фінансової політикиДанило Гетманцев.
      • Комітет з питань правової політики і правосуддяІрина Вінідіктова.
      • Комітет з питань регламенту і організації роботиСергій Кальченко.
      • Комітет з питань соцполітикиГалина Третьякова.
      • Комітету з питань транспортуВладислав Криклій.
      • Комітет з цифровізації та ITМихайло Крячко.

      – Це не призначення, це пропозиції нашої партії. Ми будемо виносити ці пропозиції на розгляд. За них будуть голосувати на першому засіданні нового парламенту. Кандидати у голови комітетів з'являлися саме під час навчань у Трускавці.

      – Ті, хто навів докази, що його політика охоплює найбільшу кількість громадян та має на них вплив, що є певна проблема, які інтереси громадян ми безпосередньо відстоюємо. Той, хто доказав, що ці проблеми є найбільшими у тій чи іншій галузі, саме цих людей наша партія пропонує на очільників того чи іншого комітету.

      Кожна людина випрацьовувала свою політику. Наші фахівці та коучі від Київської школи економік давали перший висновок, він мав технократичний характер. Тобто правильно ми це виклали чи ні.

      – Потім дивилося керівництво нашої партії, ці пропозиції були винесені на загал і були підтриманими. Лише Верховна Рада має мандат, щоб підтвердити, що це буде саме так.

      – Ми запропонували лише 20 комітетів, а ще два комітети пропонуємо очолити опозиції. Зокрема комітет свободи слова. На нашу думку, це є дуже демократичним кроком, адже опозиція теж має мати голос. І другий комітет займатиметься правами меншин.

      Про проблемні округи

      – У нас позиція дуже проста. Будемо очікувати рішень судів та ЦВК. Ми дуже терплячі, діємо відповідно до закону. Ми чомусь маємо в Україні таку традиції, що всі трактують закон. Хоча відповідно до Конституції остаточно крапку може ставити саме суд. Я вдячна ЗМІ за те, що вони стежать за тим, як відбуваються всі ці процеси.

      Галина Третьяоква
      Галина Третьякова, новообраний депутат від партії "Слуга народу"

      – Ці вибори та кампанія були відмічені тим, що було безліч фейків. Вона була короткотермінова, тож ми не завжди встигали звернутися до суду. Що стосується "Слуги народу", то в нас по всіх регіонах, а ми вели 199 мажоритарних кампаній, були начальники штабів. Вони вели кампанію без тих методів, які використовувалися раніше.

      – Ми розмовляли з народом. Ми, можливо, менше встигали розмовляти у соцмережах. Ролики були, звісно. Але це методи, коли викладається інформація. Була команда від партії: не робити підкупів, не використовувати тих методів, які суспільство може вважати неправильними. І саме це принесло перемогу.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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