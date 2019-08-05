Як в "Слузі народу" обирали кандидатів у голови комітетів Ради

Про те, як обирали кандидатів в очільники комітетів ВРУ, а також про навчання "Слуги народу" в Трускавці та проблемні округи – в прямому ефірі 24 каналу розповіла Галина Третьякова, 54 номер у списку партії "Слуга народу".

Про навчання у Трускавці

– Ми привезли звідти багато опрацьованих державних політик. В нас працювало приблизно 30 столів. Я працювала над соціальною політикою.

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– Зокрема над впровадженням другого рівня пенсійного забезпечення, яке є в програмних заявах нашої партії. Це означає, надати українцю другу пенсію. Для того, щоб люди нарешті відчули, що є добробут в Україні.

Про кандидатів в очільники комітетів

Зазначимо, що партія "Слуга народу", яка отримає більшість місць у новообраному парламенті, вже попередньо визначилася з головами ключових комітетів Верховної Ради. Ними, найімовірніше, стануть саме її народні обранці.

Які комітети можуть очолити нардепи "Слуги народу":

Гуманітарний та інформаційний комітет – Олександр Ткаченко .

комітет – . Комітет з аграрної політики та земельних відносин – Микола Сольський.

– Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов .

– . Комітет держбудівництва, місцевого самоврядування – Андрій Клочко .

– . Комітет з питань екологічної політики – Олег Бондаренко.

– Комітет з питань економічної політики – Дмитро Наталуха.

– Комітет з питань євроінтеграції – Марія Мезенцева .

– . Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Денис Монастирський .

– . Комітет з питань закордонних справ – Богдан Яременко .

– . Комітет з питань запобігання та протидії корупції – Анастасія Красносільська.

– Комітет з питань інфраструктури – Владислав Криклій.

– Комітет з питань науки і освіти – Сергій Бабак .

– . Комітет з питань нацбезпеки і оборони – Олександр Завитневич .

– . Комітет з питань охорони здоров'я – Михайло Радуцький.

– Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу – Андрій Герус.

– Комітет податкової, митної та фінансової політики – Данило Гетманцев .

– . Комітет з питань правової політики і правосуддя – Ірина Вінідіктова .

– . Комітет з питань регламенту і організації роботи – Сергій Кальченко .

– . Комітет з питань соцполітики – Галина Третьякова.

– Комітету з питань транспорту – Владислав Криклій .

питань – . Комітет з цифровізації та IT – Михайло Крячко.

– Це не призначення, це пропозиції нашої партії. Ми будемо виносити ці пропозиції на розгляд. За них будуть голосувати на першому засіданні нового парламенту. Кандидати у голови комітетів з'являлися саме під час навчань у Трускавці.

– Ті, хто навів докази, що його політика охоплює найбільшу кількість громадян та має на них вплив, що є певна проблема, які інтереси громадян ми безпосередньо відстоюємо. Той, хто доказав, що ці проблеми є найбільшими у тій чи іншій галузі, саме цих людей наша партія пропонує на очільників того чи іншого комітету.

Кожна людина випрацьовувала свою політику. Наші фахівці та коучі від Київської школи економік давали перший висновок, він мав технократичний характер. Тобто правильно ми це виклали чи ні.

– Потім дивилося керівництво нашої партії, ці пропозиції були винесені на загал і були підтриманими. Лише Верховна Рада має мандат, щоб підтвердити, що це буде саме так.

– Ми запропонували лише 20 комітетів, а ще два комітети пропонуємо очолити опозиції. Зокрема комітет свободи слова. На нашу думку, це є дуже демократичним кроком, адже опозиція теж має мати голос. І другий комітет займатиметься правами меншин.

Про проблемні округи

– У нас позиція дуже проста. Будемо очікувати рішень судів та ЦВК. Ми дуже терплячі, діємо відповідно до закону. Ми чомусь маємо в Україні таку традиції, що всі трактують закон. Хоча відповідно до Конституції остаточно крапку може ставити саме суд. Я вдячна ЗМІ за те, що вони стежать за тим, як відбуваються всі ці процеси.



Галина Третьякова, новообраний депутат від партії "Слуга народу"

– Ці вибори та кампанія були відмічені тим, що було безліч фейків. Вона була короткотермінова, тож ми не завжди встигали звернутися до суду. Що стосується "Слуги народу", то в нас по всіх регіонах, а ми вели 199 мажоритарних кампаній, були начальники штабів. Вони вели кампанію без тих методів, які використовувалися раніше.

– Ми розмовляли з народом. Ми, можливо, менше встигали розмовляти у соцмережах. Ролики були, звісно. Але це методи, коли викладається інформація. Була команда від партії: не робити підкупів, не використовувати тих методів, які суспільство може вважати неправильними. І саме це принесло перемогу.

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