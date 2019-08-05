Как в "Слуге народа" выбирали кандидатов в председатели комитетов Рады

О том, как выбирали кандидатов в руководители комитетов ВРУ, а также об обучении "Слуги народа" в Трускавце и проблемных округах – в прямом эфире 24 канала рассказала Галина Третьякова, 54 номер в списке партии "Слуга народа".

Об обучении в Трускавце

– Мы привезли оттуда много обработанных государственных политик. У нас работало примерно 30 столов. Я работала над социальной политикой.

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– В частности, над внедрением второго уровня пенсионного обеспечения, которое есть в программных заявлениях нашей партии. Это значит, предоставить украинцу вторую пенсию. Для того, чтобы люди наконец почувствовали, что есть благосостояние в Украине.

О кандидатах в руководители комитетов

Отметим, что партия "Слуга народа", которая получит большинство мест в новоизбранном парламенте, уже предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады. Ими, вероятнее всего, станут именно ее народные избранники.

Какие комитеты могут возглавить нардепы "Слуги народа":

Гуманитарный и информационный комитет – Александр Ткаченко.

комитет – Александр Ткаченко. Комитет по аграрной политике и земельным отношениям – Николай Сольский .

. Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов .

. Комитет госстроительства, местного самоуправления – Андрей Клочко .

. Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко .

. Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха .

. Комитет по вопросам евроинтеграции – Мария Мезенцева .

. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский .

. Комитет по вопросам иностранных дел Богдан Яременко .

. Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции – Анастасия Красносельская .

. Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий .

. Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак .

. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны – Александр Завитневич .

. Комитет по вопросам здравоохранения – Михаил Радуцкий .

. Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса – Андрей Герус .

. Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики – Даниил Гетманцев .

. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Винидиктова .

. Комитет по вопросам регламента и организации работы – Сергей Кальченко .

. Комитет по вопросам соцполитики Галина Третьякова .

. Комитет по вопросам транспорта – Владислав Криклий .

. Комитет по цифровизации и IT – Михаил Крячко.

– Это не назначения, это предложения нашей партии. Мы будем выносить эти предложения на рассмотрение. За них будут голосовать на первом заседании нового парламента. Кандидаты в председатели комитетов появлялись именно во время учений в Трускавце.

– Те, кто привел доказательства, что его политика охватывает наибольшее количество граждан и имеет на них влияние, что есть определенная проблема, какие интересы граждан мы непосредственно отстаиваем. Тот, кто доказал, что эти проблемы являются крупнейшими в той или иной области, именно этих людей наша партия предлагает на руководителей того или иного комитета.

Каждый человек прорабатывал свою политику. Наши специалисты и коучи от Киевской школы экономик давали первый вывод, он имел технократический характер. То есть правильно мы это выложили или нет.

– Потом смотрело руководство нашей партии, эти предложения были вынесены на всеобщее обсуждение и были поддержаны. Только Верховная Рада имеет мандат, чтобы подтвердить, что это будет именно так.

– Мы предложили лишь 20 комитетов, а еще два комитета предлагаем возглавить оппозиции. В частности, комитет свободы слова. По нашему мнению, это является очень демократичным шагом, ведь оппозиция тоже должна иметь голос. И второй комитет будет заниматься правами меньшинств.

О проблемных округах

– У нас позиция очень простая. Будем ждать решений судов и ЦИК. Мы очень терпеливы, действуем в соответствии с законом. Мы почему-то имеем в Украине такую традицию, что все трактуют закон. Хотя в соответствии с Конституцией окончательно точку может ставить именно суд. Я благодарна СМИ за то, что они следят за тем, как происходят все эти процессы.



Галина Третьякова, новоизбранный депутат от партии "Слуга народа"

– Эти выборы и кампания были отмечены тем, что было множество фейков. Она была кратковременная, поэтому мы не всегда успевали обратиться в суд. Что касается "Слуги народа", то у нас по всем регионам, а мы вели 199 мажоритарных кампаний, были начальники штабов. Они вели кампанию без тех методов, которые использовались ранее.

– Мы разговаривали с народом. Мы, возможно, меньше успевали разговаривать в соцсетях. Ролики были, конечно. Но это методы, когда излагается информация. Была команда от партии: не делать подкупов, не использовать тех методов, которые общество может считать неправильными. И именно это принесло победу.

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