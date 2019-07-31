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      Ток-шоу і серіали: що показуватиме новий російськомовний канал України

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      Український російськомовний канал буде більш розважального контенту
      Український російськомовний канал буде більш розважального контенту / ru.slovoidilo.ua

      Команда президента Володимира Зеленського хоче створити державний український російськомовний канал. Він дозволить звернутися до цільової аудиторії на окупованих територіях - в Криму і на Донбасі.

      Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко в коментарі "Обозревателю" нагадав, що в Україні діє закон про державне іномовлення. Він передбачає трансляцію на 50% англійською мовою, на 50% – іншими мовами

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      "Сьогодні, наприклад, UATV віщає англійською 50%. Інші 50% розподілені між російською, українською, арабською і кримськотатарською", – зазначив він.

      Тому, відокремлення нового російськомовного каналу могло би стати продовженням реформи іномовлення.

      Мова йде про те, щоб створювати кілька видів мовлення для різних цільових аудиторій. Одне з них – російськомовне. У першу чергу, орієнтоване на Крим і на схід України – зону ООС, "сіру зону" і далі,
      – наголосив Біденко.

      Він навів приклад телеканалів BBC і BBC International. Тому, на думку секретаря Мінінформполітики, за таким же принципом можна створити англомовний канал про Україну UATV International та окремо забезпечити мовлення російською на схід країни.

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      "З цільовою аудиторією потрібно говорити мовою, до якої вона звикла. Наприклад, реклама продукції для іспаномовного населення США йде іспанською мовою... Це нормальна практика. Це полегшення контакту, полегшення доступу до аудиторії. Одночасно це дає можливість створити у аудиторії певну лояльність до бренду і потім поступово переходити на українську мову", – пояснив Біденко.

      За його словами, контент телеканалу UATV переважно інформаційно-новинний. Проте, на новому російськомовному каналі його планують розширити і контент буде більш розважальним.

      Оскільки будуть зміщуватися орієнтири на аудиторію українську, але російськомовну, потрібно додавати розважальний контент. Це можуть бути як серіали, так і ток-шоу,
      – запропонував чиновник Мінінформу.

      Що відомо про створення російськомовного каналу України?Команда президента Володимира Зеленського розробила проект українського російськомовного каналу для російськомовного населення в цілому світі. Він зможе посилити позиції України в "інформаційній боротьбі", адже наша країна практично програла інформаційну війну за "уми людей" на окупованих територіях Донбасу і Криму.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Анексія Криму Медіа ЗМІ Офіс Президента Війна на Донбасі Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Законодавство
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