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      Команда Зеленського хоче створити російськомовний канал: де транслюватиме

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      Влада планує створити український російськомовний канал для жителів окупованих територій
      Влада планує створити український російськомовний канал для жителів окупованих територій / Ілюстративне фото

      Команда президента Володимира Зеленського планує створити український російськомовний канал для російськомовного населення в цілому світі. Його мовлення зможе посилити позиції України в "інформаційній боротьбі".

      Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфаксу" розповів, що Україна практично програла інформаційну війну за "уми людей" на окупованих територіях Донбасу і Криму. Проте, ще є шанс змінити ситуацію.

      Важливо: Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики

      Тому, влада і планує створити такий російськомовний канал. За його допомогою Україна планує "боротися за уми" українців на окупованих територіях Сходу і Криму, а також за розум жителів Росії.

      "У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", — сказав Тимошенко.

      За його словами, що в Офісі Президента хочуть, аби це був державний канал.

      Хочемо, щоб це все-таки був державний канал. Але ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на використання їхнього найбільш класного контенту,
      — підсумував Тимошенко.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Офіс Президента ЗМІ Медіа Анексія Криму Новини Криму Війна на Донбасі
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