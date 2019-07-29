Команда Зеленського хоче створити російськомовний канал: де транслюватиме
Команда президента Володимира Зеленського планує створити український російськомовний канал для російськомовного населення в цілому світі. Його мовлення зможе посилити позиції України в "інформаційній боротьбі".
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфаксу" розповів, що Україна практично програла інформаційну війну за "уми людей" на окупованих територіях Донбасу і Криму. Проте, ще є шанс змінити ситуацію.
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Тому, влада і планує створити такий російськомовний канал. За його допомогою Україна планує "боротися за уми" українців на окупованих територіях Сходу і Криму, а також за розум жителів Росії.
"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", — сказав Тимошенко.
За його словами, що в Офісі Президента хочуть, аби це був державний канал.
Хочемо, щоб це все-таки був державний канал. Але ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на використання їхнього найбільш класного контенту,
— підсумував Тимошенко.