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      Як виглядає школа-інтернат, звідки окупанти хотіли вивезти дітей до Росії: фото

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      Як виглядає школа-інтернат, звідки терористи хотіли вивезти дітей до Росії
      Як виглядає школа-інтернат, звідки терористи хотіли вивезти дітей до Росії / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Військові показали журналістам 24 каналу розбиту вщент школу-інтернат, де ще влітку 2014 року жили і вчилися діти. Їх поспіхом рятували з Мар'їнки, бо окупанти хотіли вивезти їх до Росії.

      Так, у липні 2014 року у службі ООС повідомили, що озброєні люди приїхали в інтернат у Мар'їнці та спробували насильно вивезти 54 дитини в невідомому напрямку, ймовірно, до Росії. 

      Цієї доби: Четверо українських воїнів загинули на Донбасі через обстріли бойовиків

      Дітей тоді врятували, а спустошений заклад став мішенню для бойовиків. Школу чи не навмисно знищували, а буквально напередодні оголошення перемир'я поцілили з РПГ.

      Та сама школа-інтернат у Мар'їнці
      Та сама школа-інтернат у Мар'їнці / фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Місцеві до цієї будівлі не доходять, бо вона розташована впритул до лінії зіткнення в закритій зоні. Натомість армійці мріють знайти мецената, який би допоміг вивезти книги з передової. А от будівлю після численних ударів артилерії відновити вже не вдасться.

      Як виглядає школа-інтернат у Мар'їнці: фотоогляд журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

       
      Зазначимо, що у 2014 році добровольці "Азову", батальйону "Шахтарськ" та військові 51 бригади штурмом звільнили від окупантів Мар'їнкуЗайшли в місто на світанку і вже до вечора відтіснили ворога до околиць Донецька. Влітку 2015 року терористи хотіли відвоювати Мар'їнку. Проте знову отримали від українських захисників по зубах, відтоді більше в наступ не ризикують йти, лише прострілюють околиці міста.
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      Теги: Новини нерухомості України Війна на Донбасі Новини України Новини нерухомості Діти і неповнолітні Мар'їнка Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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