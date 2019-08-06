Як виглядає школа-інтернат, звідки окупанти хотіли вивезти дітей до Росії: фото

Військові показали журналістам 24 каналу розбиту вщент школу-інтернат, де ще влітку 2014 року жили і вчилися діти. Їх поспіхом рятували з Мар'їнки, бо окупанти хотіли вивезти їх до Росії.

Так, у липні 2014 року у службі ООС повідомили, що озброєні люди приїхали в інтернат у Мар'їнці та спробували насильно вивезти 54 дитини в невідомому напрямку, ймовірно, до Росії.

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Дітей тоді врятували, а спустошений заклад став мішенню для бойовиків. Школу чи не навмисно знищували, а буквально напередодні оголошення перемир'я поцілили з РПГ.



Та сама школа-інтернат у Мар'їнці / фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

Місцеві до цієї будівлі не доходять, бо вона розташована впритул до лінії зіткнення в закритій зоні. Натомість армійці мріють знайти мецената, який би допоміг вивезти книги з передової. А от будівлю після численних ударів артилерії відновити вже не вдасться.

Як виглядає школа-інтернат у Мар'їнці: фотоогляд журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк