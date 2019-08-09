Украина должна прекратить переговоры в Минске, – Бессмертный

На такой шаг государству следует пойти после гибели 4 украинских воинов под Павлополем во время провозглашенного бессрочного перемирия. Не приступать к переговорам, как минимум, до тех пор, пока не будет собран "нормандский формат".

Потому что пока Россия реализует свою внешнюю политику с помощью принципа принуждения к миру силой. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR.

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По моему мнению, после событий в Павлополе первое, что следовало сделать, – это сказать: Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран "нормандский формат". Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно,

– отметил он.

По мнению политика, Россия будет действовать против Украины силой в любых условиях.

"В России внешняя политика реализуется по принципу принуждения к миру силой. И это надо понимать, и надо готовиться к тому, что против нас будут действовать силой в любых условиях. За столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях, в двусторонних диалогах всегда будет применяться механизм силы с помощью собственного толкования международных норм", – отметил Бессмертный.

Важно! Шестого августа из-за обстрелов на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Трагедия произошла вблизи Павлополя. Стоит отметить, что на оккупированных территориях с 21 июля продолжается бессрочное "Хлебное перемирие", во время которого обстрел должен быть прекращен с обеих сторон конфликта.



На смертельный обстрел отреагировал и Президент Зеленский, и секретарь СНБО Данилюк. В свою очередь, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер осудил действия пророссийских боевиков и выразил разочарование нарушением перемирия.

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