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      Це питання України, – Зеленський пояснив, чому телефонував Путіну

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Глава держави зазначив, що проти його прямого діалогу з очільником Кремля виступали всі західні партнери. Втім, оскільки розмова стосувалася звільнення українських громадян Зеленський наважився не послухати Захід.

      Путін під час діалогу сказав Зеленському, що бачить розв'язання питання полонених на Донбасі у форматі обміну "всіх на всіх". Проте річ у тім, що списки тих громадян, яких Україна воліла б отримати з полону, відрізняється від тих, які склали окупанти. Про це сам Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю, опублікованому на Youtube-каналі "Зе!Президент".

      До теми: Сказав "Привіт", – в Кремлі розкрили подробиці розмови Зеленського і Путіна телефоном

      Я був впевнений, що санкції вводять не через мої розмови з президентом РФ, а через те, що у нас забрали Крим і що підтримують тимчасово окуповані території. Всі партнери України були проти навіть того, щоб я подзвонив Путіну. Я вирішив йому зателефонувати, бо це питання, насамперед України, наших громадян,
      – наголосив глава держави.

      Окрім того, Зеленський анонсував майбутню зустріч із Путіним, щоправда, у "нормандському форматі" поруч з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном.

      "Я впевнений, що минула влада не хотіла зупиняти війну. Є нормандський формат, який не працював 2 роки. Проте зараз ведуться перемовини", – сказав президент.

      Він додав, що припинення війни – завдання непросте, і Україна має дякувати західним партнерам за підтримку, але мати свою думку.

      Всі лякали мене цією розмовою (з Путіним – 24 канал), але чого боятися, коли правда на твоєму боці?
      – додав Володимир Зеленський.

      Зазначимо, що перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 11 липня. До цього політики ніяк не контактували. Під час розмови вони обговорили майбутню зустріч у "нормандському форматі", ймовірний обмін полоненими, а ключовим питанням для української сторони стало звільнення моряків.

      Зеленський розповів, про що говорив з Путіним: інтерв'ю

      Візьміть до уваги: У Путіна заявили, що не ведуть переговорів з Києвом про обмін полоненими

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Обмін полоненими Володимир Зеленський Україна – Росія Володимир Путін Українські моряки в полоні Президент України
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