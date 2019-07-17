У Путіна заявили, що не ведуть переговорів з Києвом про обмін полоненими

Прес-секретар російського президента Володимира Путін Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не веде переговорів з Україною щодо обміну полоненими. однак наголосив: питання важливе і залишається на порядку денному.

Пєсков також нагадав, що питання обміну полоненими обговорювалось під час телефонної розмови Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє видання "ТАСС".

Важливо: Путін і Вишинський проти, – Москалькова про можливість обміну українських моряків

Глави держав обговорювали це питання, воно стоїть на порядку денному,

– зазначив прес-секретар російського президента.

Крім того, він відмовився коментувати рішення російських правоохоронних органів щодо українських військовополонених моряків, позаяк досі тривають слідчі дії у цій справі.

Що відомо про можливий обмін полоненими між Україною та Росією?У вівторок, 15 липня, український омбудсмен Людмила Денісова зустрілась у Кєиві з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час зустрічі вони обговорили звільнення українців, отримуваних у Росії, та росіян в Україні. Після зустрічі омбудсмени передила одна одній списки полонених.



Підсумовуючи результати зустрічі, Людмила Денісова висловила сподівання, що співпраця для звільнення українських громадян продовжиться. Мовляв, для цього саме шукають механізми.