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      У Путіна заявили, що не ведуть переговорів з Києвом про обмін полоненими

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      Кремль заперечив перемовини про обмін полоненими
      Кремль заперечив перемовини про обмін полоненими / slovoidilo.ua

      Прес-секретар російського президента Володимира Путін Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не веде переговорів з Україною щодо обміну полоненими. однак наголосив: питання важливе і залишається на порядку денному.

      Пєсков також нагадав, що питання обміну полоненими обговорювалось під час телефонної розмови Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє видання "ТАСС".

      Важливо: Путін і Вишинський проти, – Москалькова про можливість обміну українських моряків

      Глави держав обговорювали це питання, воно стоїть на порядку денному,
      – зазначив прес-секретар російського президента.

      Крім того, він відмовився коментувати рішення російських правоохоронних органів щодо українських військовополонених моряків, позаяк досі тривають слідчі дії у цій справі.

      Що відомо про можливий обмін полоненими між Україною та Росією?У вівторок, 15 липня, український омбудсмен Людмила Денісова зустрілась у Кєиві з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час зустрічі вони обговорили звільнення українців, отримуваних у Росії, та росіян в Україні. Після зустрічі омбудсмени передила одна одній списки полонених.

      Підсумовуючи результати зустрічі, Людмила Денісова висловила сподівання, що співпраця для звільнення українських громадян продовжиться. Мовляв, для цього саме шукають механізми.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Українці в полоні РФ Людмила Денісова Україна – Росія Обмін полоненими
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